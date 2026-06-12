دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در تماس تلفنی به «حمد بن عیسی آل خلیفه» شاه بحرین، درباره تحولات مربوط به تلاش‌ها برای دستیابی به یک یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران گفت‌و‌گو کرده است.

به گزارش تابناک؛ خبرگزاری رسمی بحرین (بنا) گزارش داد که دو طرف همچنین آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و مسائل مورد اهتمام مشترک را مورد بررسی قرار دادند.

بر اساس این گزارش، شاه بحرین از تلاش‌های مستمر رئیس‌جمهور آمریکا برای حمایت از روند‌های صلح و ثبات در منطقه و همچنین مواضع حمایتی وی از منامه قدردانی کرد.

در این تماس، شاه بحرین همچنین به مناسبت آغاز رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، موفقیت آمریکا در برگزاری مراسم افتتاحیه این مسابقات را به ترامپ تبریک گفت.

این تماس تلفنی پس از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهوری آمریکا ساعاتی پیش در جمع خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد: «ما به تازگی به یک توافق عالی در مورد جنگ با ایران رسیده‌ایم و قرار است اسناد نهایی شوند که باید طی چند روز آینده انجام شود. احتمالاً در اروپا امضا خواهیم داشت و این چیز خوبی است.»

رئیس جمهور آمریکا گفت که قادر به حضور در مراسم امضای توافق نخواهد بود، اما جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور برای توافق به اروپا می‌رود.

ترامپ با بیان اینکه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره توافق با ایران گفت‌و‌گو کرده است، مدعی شد که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و تنگه هرمز باز می‌شود.

رئیس جمهور آمریکا که در مراسمی در دفتر بیضی شکل کاخ سفید با خبرنگاران سخن می‌گفت، ادعا کرد: «متن (توافق) کاملا نهایی است؛ بنابراین خواهیم دید.»

او گفت که بازار سهام «این توافق را دوست دارد» و «این کار باید خیلی سریع انجام شود.»

وی همچنین گفت که علاوه بر بنیامین نتانیاهو با تعدادی از رهبران و سران کشور‌های خلیج فارس در این باره صحبت کرده است.

ترامپ روز پنجشنبه خود را با تهدید مجدد ایران به حملات «بسیار سخت» آغاز کرد، اما چند ساعت بعد در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» خود مدعی شد که به دلیل پیشرفت در مذاکرات با ایران، تصمیم گرفته برنامه‌های مربوط به تشدید درگیری و حملات پنجشنبه شب را لغو کند و تاکید کرد که یک توافق در دسترس است.

رئیس جمهور آمریکا طی چند هفته گذشته بار‌ها ادعا کرده است که طرف‌های درگیر در آستانه توافق قرار دارند، بدون آنکه این ادعا‌ها به نتیجه مشخصی منجر شده باشد.

ترامپ در ادامه اظهاراتش که به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا پخش می‌شد، همچنین گفت که با رهبران چند کشور از جمله قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین به همراه اسرائیل و دیگران گفت‌و‌گو کرده است و به زودی با ترکیه نیز گفت‌و‌گو خواهد کرد.

وی تصریح کرد: ما با ترکیه گفت‌و‌گو خواهیم کرد و رئیس‌جمهور اردوغان عالی است.

رئیس جمهور آمریکا از عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان نیز تمجید کرد و گفت: من او را «ژنرال» خطاب می‌کنم. او یک ژنرال است. او یک ژنرال بزرگ است؛ آن‌قدر بزرگ که در واقع یک فیلد مارشال است، یک رتبه بالاتر.

در پی ادعا‌های ترامپ که بار‌ها مدعی نزدیک بودن به توافق با جمهوری اسلامی ایران و پایان جنگ شده است، خبرنگاری از او پرسید که «شما قبلاً گفته‌اید که ایران و آمریکا به توافق نزدیک بودند. هنوز این اتفاق نیفتاده است. چرا اینقدر مطمئن هستید که این بار متفاوت است؟»

ترامپ در پاسخ به این پرسش ادعا کرد:، چون آنها ضربه سختی را تحمل کرده‌اند. آنها ضربه‌ای را تحمل کرده‌اند که کمتر کسی می‌تواند تحمل کند و آنها خیلی بیشتر از من می‌خواهند به توافق برسند.