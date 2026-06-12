آخرین وضعیت ترافیکی جاده های کشور

به گزارش تابناک؛ سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور گفت : در حال حاضر تردد در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر‌های رفت و برگشت به‌صورت روان جریان دارد.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی از مراکز کنترل ترافیک، محور‌های شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط تردد در این مسیر‌ها تا این لحظه عادی است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط ترافیکی مطلع شوند.