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یک عضو تیم مذاکره‌کننده ایران مطرح کرد:

جزئیات پیش‌نویس توافق ۱۴ ماده‌ای ایران و آمریکا

یک عضو کمیته رسانه هیئت مذاکرات ایران جزئیاتی از متن توافق ایران و ایالات متحده را بیان کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۶۰۵
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19084 بازدید
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جزئیات پیش‌نویس توافق ۱۴ ماده‌ای ایران و آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ یک عضو تیم مذاکره کننده ایرتمی جزئیات جدید از پیش نویس تفاهمنامه ۱۴ ماده‌ای ایران و آمریکا بیان کرد.

 

۱- توقف دائمی و فوری جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان

 

۲- تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران و احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران.

 

۳- رفع کامل محاصره دریایی ظرف ۳۰ روز

 

۴- تعهد آمریکا به خروج نیروهایش از پیرامون ایران

 

۵- بازگشایی تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز با ترتیبات ایرانی

 

۶- تعلیق تحریم‌های فروش نفت، محصولات پتروشیمی و مشتقات و دسترسی کامل ایران به منابع مالی آن.

 

۷- لزوم ارائه طرح‌های بازسازی ایران حداقل به مبلغ ۳۰۰ میلیارد دلار توسط آمریکا و متحدانش

 

۸- ۶۰ روز مذاکره برای رسیدن به توافق نهایی مبتنی بر موضوعات هسته‌ای و لغو کامل تحریم‌های اولیه، ثانویه، آمریکا و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی

 

۹- تکرار تعهد ایران در پیمان ان پی تی مبنی بر عدم تولید سلاح هسته‌ای

 

۱۰- در دوره مذاکرات آمریکا متعهد شده به نیرو‌های خود در منطقه اضافه نمی‌کند و تحریم جدیدی هم وضع نخواهد کرد.

 

۱۱- آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده ایران در دوره ۶۰ روزه مذاکرات نهایی. نیمی از این مبلغ قبل از شروع مذاکرات باید در دسترس ایران قرار گیرد.

 

۱۲- تشکیل سازوکار نظارتی برای اجرایی کردن توافق.

 

۱۳- توافق نامه نهایی توسط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به تایید می‌رسد.

 

۱۴- مذاکره نهایی قبل از آزادسازی نیمی از پول‌های بلوکه شده ایران، تعلیق تحریم‌های نفتی ایران و رفع محاصره دریایی آغاز نمی‌شود و توافق نهایی صرفا در موضوع سرنوشت مواد غنی شده و غنی سازی، رفع تحریم ها، برنامه بازسازی اقتصاد ایران انجام می‌شود و بحث درباره برنامه موشکی ایران و حمایت از گروه‌های مقاومت به صورت قطعی از دستور کار خارج شده است.

 

همانطور که سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد، این متن همچنان نیازمند بررسی و نهایی شدن در نهاد‌های ذیربط در ایران است.

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توافقنامه توافق ایران و آمریکا مذاکرات متن توافق
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵۹
انتشار یافته: ۱
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۳
3
5
پاسخ
توافق چی خوب از اول تسلیم میشدین دیگه نظر مردم هم مهمه
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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