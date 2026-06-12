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قیمت جهانی طلا به ۴۱۹۱ دلار در هر اونس رسید

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۵۰ درصد کاهش به ۴۱۹۱ دلار و ۷ سنت رسید.
کد خبر: ۱۳۷۸۶۰۴
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قیمت جهانی طلا به ۴۱۹۱ دلار در هر اونس رسید

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، قیمت طلا در روز جمعه کاهش یافت و در مسیر ثبت یک کاهش هفتگی قرار گرفت. این افت تحت تأثیر نگرانی‌ها درباره تورم و احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا رخ داد.

 

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۵۰ درصد کاهش به ۴۱۹۱ دلار و ۷ سنت رسید. طلا در مسیر ثبت یک کاهش هفتگی ۳.۱ درصدی قرار دارد. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با یک افزایش ۲.۵۲ درصدی به ۴۲۱۷ دلار و ۸۰ سنت رسیده است.

 

قیمت طلا در روز پنجشنبه به پایین‌ترین سطح طی بیش از شش ماه اخیر رسید، اما پیش از بسته شدن بازار با قیمت بالاتر ۴۲۱۹.۶۹ دلاری بسته شد. این نوسان پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، حملات نظامی برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران را لغو کرد و از نزدیک بودن به یک توافق صلح خبر داد.

ادوارد میر، تحلیلگر در مارکس، گفت: «قیمت کاملاً توسط تیتر‌های ژئوپلیتیک هدایت می‌شود».

 

وی افزود: «بازار‌ها به هر سیگنالی مبنی بر امکان افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو توجه خواهند کرد و اگر به حرکت در آن جهت اشاره کنند، طلا احتمالاً به زیر سطح ۴۰۰۰ دلار می‌رسد».

 

قیمت طلا از زمان آغاز جنگ علیه ایران حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. این افت به دلیل نگرانی‌ها از اینکه افزایش هزینه‌های انرژی می‌تواند تورم را شتاب دهد و بانک‌های مرکزی را وادار کند نرخ بهره را بالاتر نگه دارند و هزینه نگهداری این فلز غیربهره‌ده را افزایش دهد، رخ داده است.

 

قیمت‌های تولیدکننده در آمریکا در ماه مه بیش از انتظار افزایش یافت و منجر به بزرگ‌ترین رشد سالانه در سه و نیم سال اخیر شد. این موضوع ناشی از افزایش هزینه محصولات انرژی در پی درگیری خاورمیانه بود.

 

معامله‌گران در حال حاضر حدود ۶۰ درصد احتمال می‌دهند نرخ بهره آمریکا تا دسامبر افزایش یابد.

 

دونالد ترامپ در روز پنجشنبه گفت که ایران و آمریکا ممکن است همین آخر هفته یک توافق صلح امضا کنند که منجر به بازگشایی تنگه هرمز برای کشتیرانی شود. اما ایران در پاسخ گفت که هنوز به تصمیم نهایی درباره یک توافق نرسیده است.

 

همزمان، موجودی بزرگ‌ترین صندوق قابل معامله در بورس (ETF) با پشتوانه طلا، یعنی اس‌پی‌دی‌آر گلد تراست نیویورک، در روز چهارشنبه حدود ۰.۳ درصد کاهش یافت و به ۹۲۳.۸۹ تن رسید.

 

بانک‌ای‌ان‌زد (ANZ) هدف قیمتی پایان سال خود برای طلا را به میزان ۴۰۰ دلار کاهش داد و به ۵۲۰۰ دلار رساند. این تعدیل برای انعکاس نوسانات اخیر قیمت انجام شده است.

 

در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۴.۹۰ درصد افزایش به ۶۷ دلار و ۱۴ سنت رسید و پلاتین با یک افزایش ۰.۶۶ درصدی، ۱۷۳۲ دلار و ۶۵ سنت معامله می‌شود.

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