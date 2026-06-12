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آخرین خبر درباره تایید متن تفاهم با آمریکا

پس‌از اظهارات بی‌پایه رئیس دولت تروریستی آمریکا، یک منبع آگاه به‌تسنیم گفت: متن تفاهم تا‌این لحظه تایید نشده.
کد خبر: ۱۳۷۸۶۰۳
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آخرین خبر درباره تایید متن تفاهم با آمریکا

به گزارش تابناک؛ پیگیری‌های خبرنگار تسنیم از منابع مطلع حاکیست: آخرین تحول رخ داده این است که فشار نظامی و دیپلماتیک آمریکا برای تغییر در متن ۱۴ ماده‌ای پاسخ نداده و آمریکا از طریق واسطه قطری اعلام کرده است که نیازی به اصلاحیه‌های اخیر آمریکا نیست.

 

به گفته این منابع، ترامپ طی روز‌های اخیر با شروع به فشار و تهدید و اقدام نظامی و از طریق دیگر با فشار میانجی قطری تلاش کرد تا از دو سو مواضع ایران را تغییر دهد که در نهایت ایران تغییرات جدید را نپذیرفت.

با این حال این متن همچنان نیازمند بررسی و نهایی شدن در نهاد‌های ذیربط در ایران است و تا آن زمان سایر گمانه زنی‌ها و خبرها، معتبر نیست.

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