قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
کد خبر: ۱۳۷۸۵۹۳| |
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قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵
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بروزرسانی: 13:۰۰
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عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|طلا
|
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰
|۱۷۸,۶۹۰,۰۰۰
|
طلای ۲۴ عیار
|۲۳۸,۲۵۱,۰۰۰
|
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰
|۱۷۶,۳۰۸,۰۰۰
|
طلای دست دوم
|۱۷۶,۳۰۷,۵۴۰
|
آبشده کمتر از کیلو
|۷۷۵,۰۵۰,۰۰۰
|
مثقال طلا
|۷۷۴,۰۲۰,۰۰۰
|
انس طلا
|۴,۰۸۰.۷۱
|سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|۱,۸۳۰,۱۰۰,۰۰۰
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|۱,۷۶۶,۱۰۰,۰۰۰
|
نیم سکه تک فروشی
|۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰
|
ربع سکه تک فروشی
|۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰
|
سکه گرمی تک فروشی
|۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰
|
تمام سکه (قبل ۸۶)
|۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|
نیم سکه (قبل ۸۶)
|۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|
ربع سکه (قبل ۸۶)
|۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|حباب
|
حباب سکه امامی
|۸۹,۰۴۰,۰۰۰
|
حباب سکه بهار آزادی
|۲۹,۰۴۰,۰۰۰
|
حباب نیم سکه
|۵۹,۷۹۰,۰۰۰
|
حباب ربع سکه
|۹۲,۳۷۰,۰۰۰
|
حباب سکه گرمی
|۵۷,۲۰۰,۰۰۰
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