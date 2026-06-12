حنظله، تأسیسات آب کالیفرنیا را هک کرد

گروه هکری حنظله از نفوذ به تأسیسات آب کالیفرنیا خبر داد، اما گفت که عمدا آب این شهر را قطع نکرده است.

به گزارش تابناک؛ گروه هکری حنظله با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در واکنش به «حملات آمریکا به غیرنظامیان و زیرساخت‌های آبی ایران»، تأسیسات آب ایالت کالیفرنیا را هک کرده است.

در این بیانیه گفته شده است که پس از حملات آمریکا به مناطق میناب و سیریک و آسیب دیدن منابع آبی این مناطق، اعضای این گروه سایبری عملیاتی را علیه زیرساخت‌های آبی آمریکا اجرا کرده‌اند.

حنظله همچنین اعلام کرد که با وجود دسترسی به سامانه‌های مرتبط، از ایجاد اختلال در آب‌رسانی شهر‌های آمریکا خودداری کرده و این اقدام تنها «هشداری» به واشنگتن بوده است.

این گروه هکری در ادامه با اشاره به حمله سایبری استاکس‌نت، هشدار داده که هرگونه اقدام علیه ایران با پاسخ متقابل در حوزه زیرساخت‌های حیاتی مواجه خواهد شد.

این گروه همچنین ۵ گیگابایت از داده‌های مرتبط با این عملیات را به‌عنوان نمونه (PoC) در وب‌سایت خود منتشر کرد.