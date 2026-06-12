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ضربه تلخ به تیم ژاپن در ابتدای جام جهانی

​کاپیتان تیم ملی فوتبال ژاپن به دلیل مصدومیت حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست داد و از بازی های ملی خداحافظی کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۵۸۶
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5249 بازدید
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ضربه تلخ به تیم ژاپن در ابتدای جام جهانی

به گزارش تابناک به نقل از مهر، کاپیتان تیم ملی فوتبال ژاپن به دلیل مصدومیت حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست داد و از بازی های ملی خداحافظی کرد.

 تیم ملی فوتبال ژاپن چند روز مانده به دیدار حساس خود برابر هلند در جام جهانی ۲۰۲۶ با خبر ناگواری مواجه شد و کاپیتان این تیم از فهرست سامورایی‌ها کنار رفت.

بر اساس گزارش رسانه‌ ole، «واتارو اندو» به دلیل مصدومیتی که از ماه فوریه سال جاری در ناحیه مچ پای چپ با آن دست و پنجه نرم می‌کرد، موفق به بازیابی کامل شرایط جسمانی خود نشد و در نهایت از اردوی تیم ملی ژاپن خارج شد.

اگرچه فدراسیون فوتبال ژاپن هنوز گزارش پزشکی رسمی در این خصوص منتشر نکرده است، اما وضعیت جسمانی این هافبک باتجربه اجازه حضور در ادامه رقابت‌های جام جهانی را به او نداد.

اندوی ۳۳ ساله علاوه بر خداحافظی از جام جهانی، تصمیم خود برای پایان دادن به دوران حضورش در تیم ملی ژاپن را نیز اعلام کرد تا پرونده یکی از چهره‌های تأثیرگذار فوتبال این کشور در عرصه ملی بسته شود.

غیبت کاپیتان ژاپن در آستانه دیدار برابر هلند می‌تواند ضربه بزرگی به برنامه‌های فنی این تیم در ادامه مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ وارد کند.

 

 

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
7
0
پاسخ
سامورایی ها به ژاپن تعصب داشتند . اینها ..
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