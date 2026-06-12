جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

تیم فوتبال کره جنوبی در نخستین دیدارش در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا موفق شد از سد حریف اروپایی خود بگذرد تا شروع امیدوار کننده‌ای داشته باشد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم کره جنوبی و جمهوری چک در دومین بازی از مرحله نخست دیدارهای گروه A جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۰۵:۳۰ بامداد امروز (جمعه، ۲۲ خرداد) در ورزشگاه آکرون شهر گوادالاخارا مکزیک به مصاف هم رفتند که کره جنوبی با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید.

لادیسلاو کریمی (دقیقه ۵۹) ابتدا برای چک و در ادامه بئوم هوانگ (دقیقه ۶۷) و هیونگ گیو (دقیقه ۸۰) برای کره گلزنی کردند تا این دیدار با پیروزی حریف آسیایی به پایان برسد. این در حالی بود که در دقیقه ۷۷ توماس سوچک با ضربه سر دروازه کره را باز کرد، اما این گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد.

در پایان بازی بئوم هوانگ با یک گل و ارائه یک پاس گل به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.