افتتاحیه جام جهانی قربانی گرفت
جشن افتتاحیه مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ که پنجشنبه شب در ورزشگاه آزتکا مکزیکوسیتی برگزار شد، با خبری ناگوار تلخ شد.
کد خبر: ۱۳۷۸۵۸۲| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،جشن افتتاحیه مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ که پنجشنبه شب در ورزشگاه آزتکا مکزیکوسیتی برگزار شد، با خبری ناگوار تلخ شد.
در حالی که انتظار برای آغاز دیدار تیمهای مکزیک و آفریقای جنوبی به اوج خود رسیده بود، یک هوادار میانسال در بیرون از ورزشگاه جان خود را از دست داد.
این اتفاق تلخ در گیت ۱۱ ورزشگاه آزتکا (که با نام گیت ۱ نیز شناخته میشود) رخ داد.
رسانهها علت این حادثه را ایست قلبی و تنفسی ناشی از حمله قلبی عنوان کردهاند.
به محض بروز حادثه، نیروهای امدادی حاضر در محل، بلافاصله اقدامات احیای قلبی را برای نجات جان این فرد آغاز کردند. با این حال، این تلاشها بینتیجه ماند و این هوادار جان باخت.
بر اساس گزارشهای اولیه، این هوادار یک شهروند آلمانی بوده است.
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