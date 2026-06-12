سوت
معرفی ایران در افتتاحیه جام جهانی با تخت جمشید؟!
ویدیویی وایرال شده که ایران در مراسم افتتاحیه جام جهانی با نمادهای تاریخی ایران معرفی میشود و تخت جمشید به نمایش گذاشته میشود. اگرچه این اتفاق میتوانست ارزشمند باشد اما این ویدیو هوش مصنوعی است و شاید در افتتاحیه رویدادهای دیگر شاهدش باشیم. این ویدیو را میبینید.
گزارش خطا
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برچسبها:سوت جام جهانی ۲۰۲۶ ویدیو افتتاحیه جام جهانی ایران
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱۸
انتشار یافته: ۲۶
افرین به این سلیقه، این آن انتظاری بود که مردم ایران داشتند،شکوه ایران با نماد های فرهنگی
برای همیشه باشکوه و غرور انگیز
حتی اگر عده ای به مزاجشان خوب نیاد
حتی اگر عده ای به مزاجشان خوب نیاد