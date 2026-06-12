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تعداد بازدید : 66762
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کد خبر:۱۳۷۸۵۷۹
کد خبر:۱۳۷۸۵۷۹
258731 بازدید
نظرات: ۲۶
سوت

معرفی ایران در افتتاحیه جام جهانی با تخت جمشید؟!

ویدیویی وایرال شده که ایران در مراسم افتتاحیه جام جهانی با نمادهای تاریخی ایران معرفی می‌شود و تخت جمشید به نمایش گذاشته می‌شود. اگرچه این اتفاق می‌توانست ارزشمند باشد اما این ویدیو هوش مصنوعی است و شاید در افتتاحیه رویدادهای دیگر شاهدش باشیم. این ویدیو را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
سوت جام جهانی ۲۰۲۶ ویدیو افتتاحیه جام جهانی ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱۸
انتشار یافته: ۲۶
مردم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
6
24
پاسخ
افرین به این سلیقه، این آن انتظاری بود که مردم ایران داشتند،شکوه ایران با نماد های فرهنگی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
7
18
پاسخ
ایول، ایول، آفرین، اینهههههه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
0
12
پاسخ
چه جالب بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
5
11
پاسخ
واضحه که هوش مصنوعی هست.
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
2
24
پاسخ
هر چه داریم از تاریخ باشکوه خود داریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
3
20
پاسخ
برای همیشه باشکوه و غرور انگیز
حتی اگر عده ای به مزاجشان خوب نیاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
3
13
پاسخ
آفرین!
کار خوبی بود. آفرین!
پاینده ایران عزیز!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
1
12
پاسخ
شیردال باید روی تخت جمشید باشه نه گاو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
4
14
پاسخ
تخت جمشید دقت کردبد کووووووووووووروش
ناشناس
|
Canada
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۲
1
25
پاسخ
زنده باد سرزمین اهورایی ایران زمین. جاویدان باد سرزمین مادری. از شر دشمن در امان باش سرزمینم
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