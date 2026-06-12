معرفی ایران در افتتاحیه جام جهانی با تخت جمشید؟!

ویدیویی وایرال شده که ایران در مراسم افتتاحیه جام جهانی با نمادهای تاریخی ایران معرفی می‌شود و تخت جمشید به نمایش گذاشته می‌شود. اگرچه این اتفاق می‌توانست ارزشمند باشد اما این ویدیو هوش مصنوعی است و شاید در افتتاحیه رویدادهای دیگر شاهدش باشیم. این ویدیو را می‌بینید.