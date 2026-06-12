فوری: شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی ساحل سیریک
منابع محلی در استان هرمزگان از شنیده شدن صدای انفجاری در دریا، حدود دو کیلومتری ساحل سیریک، خبر میدهند. هنوز علت و منبع این صدا تأیید نشده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۵۷۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ منابع محلی در استان هرمزگان از شنیده شدن صدای انفجاری در دریا، حدود دو کیلومتری ساحل سیریک، خبر میدهند. هنوز علت و منبع این صدا تأیید نشده است.
منابع محلی در منطقه سیریک (استان هرمزگان) میگویند صدای انفجاری در دریا، در فاصله حدود دو کیلومتری ساحل، به گوش رسیده است.
هنوز از ماهیت و علت این انفجار اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما با توجه به دستورالعملهای مربوط به بسته بودن تنگه هرمز، این وضعیت احتمالی میتواند در همین راستا باشد.
با این حال، این فرضیه تاکنون به طور رسمی تأیید نشده است و خبرنگار مهر در تلاش است تا جزئیات بیشتری را از مقامات محلی و رسمی پیگیری کند.
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