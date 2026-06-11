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ادعای ترامپ درباره جزئیات توافق ایران و آمریکا: هفته بعد در اروپا امضا میشود! + زیرنویس
دونالد ترامپ در جمع خبرنگاران در اتاق بیضی خاک سفید مدعی شد متن توافق با ایران نهایی شده و رهبر معظم ایران با توافق موافقت کردهاند. ترامپ گفت جی دی ونس هفته آینده در یکی از کشورهای اروپایی این توافق را به نمایندگی از آمریکا به همراه نماینده ایران امضا خواهد کرد. او از رفع محاصره دریایی ایران به محض امضای توافق خبر داد و جزئیات دیگری را نیز گفت که با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
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جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریمها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا میکند