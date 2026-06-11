ترامپ: به یک توافق بزرگ با ایران دست یافتهایم
ما به یک توافق بزرگ درباره جنگ با ایران دست یافتهایم. ممکن است در روزهای آینده یک توافق نهایی حاصل شود.
کد خبر: ۱۳۷۸۵۶۲| |
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به گزارش تابناک: ترامپ مدعی شد: ما به یک توافق بزرگ درباره جنگ با ایران دست یافتهایم. ممکن است در روزهای آینده یک توافق نهایی حاصل شود.
احتمالاً مراسم امضای توافق ایران در اروپا برگزار خواهد شد. همه بسیار خوشحال هستند. کل خاورمیانه خوشحال است. و فراتر از خاورمیانه نیز همینطور.
ما بهزودی [توافق را] امضا خواهیم کرد و اسناد در وضعیت تقریباً نهایی هستند. باید خیلی سریع انجام شود.
توافق به زودی امضا میشود، شاید در این تعطیلات (شنبه و یکشنبه)
احتمالاً در اروپا امضا خواهد شد. من نمیتوانم بروم. معاون رئیسجمهور جی دی ونس و افراد دیگر میروند.
این درحالی است که منابع ایرانی میگویند هیچ توافقی نهایی نشده و هر ادعایی در این زمینه تا قبل از تصویب در ایران فاقد اعتبار است.
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