مراسم جذاب افتتاحیه جام جهانی 2026 را ببینید

مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال 2026 در ورزشگاه آزتک مکزیک، با آیتم‌های جذاب و زیبا انجام گرفت و حالا همه چیز آماده انجام بازی میزبان و آفریقای جنوبی است. گوشه‌هایی از افتتاحیه جام جهانی آمریکا، کانادا و مکزیک را می‌بینید.