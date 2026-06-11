En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 10131
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۸۵۵۹
کد خبر:۱۳۷۸۵۵۹
85045 بازدید
نظرات: ۴
سوت

مراسم جذاب افتتاحیه جام جهانی 2026 را ببینید

مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال 2026 در ورزشگاه آزتک مکزیک، با آیتم‌های جذاب و زیبا انجام گرفت و حالا همه چیز آماده انجام بازی میزبان و آفریقای جنوبی است. گوشه‌هایی از افتتاحیه جام جهانی آمریکا، کانادا و مکزیک را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سوت جام جهانی ۲۰۲۶ ویدیو جام جهانی آمریکا فیلم
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
مهدی مهدوی‌کیا میهمان افتتاحیه جام‌جهانی
سفر تیم ایران با هواپیمای اختصاصی به جام جهانی
معرفی متفاوت بازیکنان ایران برای جام جهانی را ببینید
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!
تست نمایش پهپادی افتتاحیه جام جهانی 2026
تیم ملی ایران از حضور در جام‌جهانی آمریکا انصراف می‌دهد؟
پیش‌بینی بازیکنان تیم ملی از نتایج ایران در جام جهانی
تذکر سفت و سخت امیر قلعه‌نویی به بازیکنان حین بازی
جزئیات برنامه حضور تیم ملی فوتبال در خاک آمریکا
پیش‌بینی پزشکیان از نتیجه تیم ملی ایران در جام جهانی
استقبال باشکوه مردم سومالی از داوری که آمریکا به او ویزا نداد!
هشدار تاج درباره عدم صدور ویزای تیم ملی فوتبال
توجیه اینفانتینو درباره عدم صدور ویزا برای تیم ایران
تلاش‌های دردناک نیمار برای حضور در جام جهانی
تصاویر روزبه چشمی پس از شایعه از دست دادن جام جهانی
استقبال از تیم ملی ازبکستان با سگ موادیاب
تصاویر کمپ تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک را ببینید
رفتار تحقیرآمیز آمریکایی‌ها با تیم ملی فوتبال سنگال
این دروازه‌بان دورگه جانشین بیرانوند در تیم ملی می‌شود
درخواست معافیت از سربازی فوتبالیست‌های تیم ملی!
نخستین عکس العمل به دعوت سردار آزمون به تیم ملی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
2
2
پاسخ
آیتم های جذاب و زیبا؟ کجاش دقیقا قشنگ بود؟ حالا چون ویزا دادن میگی قشنگ بود کاش افتتاحیه تو آمریکا بود این کلیپ فقط نمایش سرخ پوست ها بود..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
2
5
پاسخ
بخش جذابش خانم شگیرا بود که نشون ندادید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
1
3
پاسخ
ترامپ برا همین حمله نکرد و توافق دروغ رو بهانه کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
0
1
پاسخ
وای وای چقدر جذاب
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟