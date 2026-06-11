سوت
مراسم جذاب افتتاحیه جام جهانی 2026 را ببینید
مراسم افتتاحیه جام جهانی فوتبال 2026 در ورزشگاه آزتک مکزیک، با آیتمهای جذاب و زیبا انجام گرفت و حالا همه چیز آماده انجام بازی میزبان و آفریقای جنوبی است. گوشههایی از افتتاحیه جام جهانی آمریکا، کانادا و مکزیک را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:سوت جام جهانی ۲۰۲۶ ویدیو جام جهانی آمریکا فیلم
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
آیتم های جذاب و زیبا؟ کجاش دقیقا قشنگ بود؟ حالا چون ویزا دادن میگی قشنگ بود کاش افتتاحیه تو آمریکا بود این کلیپ فقط نمایش سرخ پوست ها بود..