نقش کلیدی قطر در کاهش اختلافات ایران و آمریکا

سی‌ان‌ان مدعی شد: مقامات آمریکایی معتقدند که دیدار‌های ایران و قطر در این هفته به حل و فصل اختلافات در مذاکرات صلح کمک کرده است.

به گزارش تابناک سی‌ان‌ان مدعی شد: مقامات آمریکایی معتقدند که دیدار‌های ایران و قطر در این هفته به حل و فصل اختلافات در مذاکرات صلح کمک کرده است.

به گفته یک منبع آگاه، مقامات آمریکایی معتقدند که جلسات این هفته بین مقامات ایرانی و قطری در تهران به حل برخی از نکات مورد اختلاف باقی مانده در توافق با آمریکا کمک کرده است.

نکات مورد اختلاف شامل جزئیات چگونگی پیشبرد مذاکرات آینده بر سر برنامه هسته‌ای ایران و ترتیب اعطای کمک‌های مالی به ایران بود.

به گفته یک منبع آگاه، ایران آخرین پیش‌نویس توافق پیشنهادی با ایالات متحده را از طریق میانجیگران قطری ارائه کرد.

ترامپ تقریباً دو هفته پیش، با تغییراتی، توافق پیشنهادی را بازگرداند و به دنبال سخت‌تر کردن لحن پیرامون مسئله هسته‌ای بود. او از اینکه ایران برای پاسخ دادن بیش از حد دیر اقدام می‌کند، ناامید شده بود.

اما مذاکرات از طریق قطر در این هفته به کاهش برخی از شکاف‌ها کمک کرد. مقامات آمریکایی با وجود اینکه ایالات متحده و ایران در این هفته در روز‌های متوالی به تبادل حملات هوایی می‌پرداختند، مرتباً با میانجی‌ها در تماس بوده‌اند.