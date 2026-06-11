ایران هنوز هیچ متنی را برای توافق تایید نکرده است





به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ هیچ متنی برای یادداشت تفاهم اولیه با آمریکا تایید نشده است؛ این را یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی ایران به خبرنگار فارس گفت.



رئیس‌جمهور ایالات متحده ساعتی قبل در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال ادعا کرده بود که ایران در عالی‌ترین سطح با متنی برای یادداشت تفاهم اولیه موافقت کرده است.



وی دقایقی بعد در اظهاراتی مشابه خطاب به روزنامه آمریکایی نیویورک‌پست هم گفت که متن مزبور جمع‌بندی شده است.



ادعای ترامپ در حالی مطرح می‌شود که ایران و آمریکا بامداد پنجشنبه یکی از شدیدترین درگیری‌های خود را پس از اعلام آتش‌بس پشت سر گذاشتند.