هشدار نظامی وزیر جنگ آمریکا به کوبا
وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد: برای دولت کوبا عاقلانه نخواهد بود که تلاش کند به انواع تسلیحاتی دست یابد که توانایی هدف قرار دادن این پایگاه یا خاک اصلی آمریکا را داشته باشند.
کد خبر: ۱۳۷۸۵۲۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد: برای دولت کوبا عاقلانه نخواهد بود که تلاش کند به انواع تسلیحاتی دست یابد که توانایی هدف قرار دادن این پایگاه یا خاک اصلی آمریکا را داشته باشند
آنها در این صورت وارد تقابلی خواهند شد که نه خواهان آن هستند و نه توان تحملش را دارند.
هیچ کشوری در جهان نمیتواند با تواناییهای ایالات متحده آمریکا برابری کند.
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