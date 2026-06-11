سردار قاآنی: پیروزی نهایی از آن حزبالله است
رژیم صهیونیستی باید بداند که اشغالگری، تجاوز و جنایات مستمر علیه مردم جنوب لبنان هرگز اراده ملت مقاوم لبنان و رزمندگان حزبالله را در هم نخواهد شکست.
کد خبر: ۱۳۷۸۵۲۳| |
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به گزارش تابناک؛ سردار اسماعیل قاآنی؛ فرمانده نیروی قدس سپاه در صفحه شخصی خود نوشت: رژیم صهیونیستی باید بداند که اشغالگری، تجاوز و جنایات مستمر علیه مردم جنوب لبنان هرگز اراده ملت مقاوم لبنان و رزمندگان حزبالله را در هم نخواهد شکست.
جنوب لبنان همواره سرزمین عزت، مقاومت و ایستادگی بوده و خواهد ماند.
حزبالله به عنوان نماد مقاومت و عزت امت اسلامی، همچنان در خط مقدم دفاع از لبنان و مقابله با زیادهخواهیهای رژیم اشغالگر باقی خواهد ماند و وعده الهی مبنی بر پیروزی حق بر باطل تحقق خواهد یافت.
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