



به گزارش تابناک؛ سردار اسماعیل قاآنی؛ فرمانده نیروی قدس سپاه در صفحه شخصی خود نوشت: رژیم صهیونیستی باید بداند که اشغالگری، تجاوز و جنایات مستمر علیه مردم جنوب لبنان هرگز اراده ملت مقاوم لبنان و رزمندگان حزب‌الله را در هم نخواهد شکست.



جنوب لبنان همواره سرزمین عزت، مقاومت و ایستادگی بوده و خواهد ماند.



حزب‌الله به عنوان نماد مقاومت و عزت امت اسلامی، همچنان در خط مقدم دفاع از لبنان و مقابله با زیاده‌خواهی‌های رژیم اشغالگر باقی خواهد ماند و وعده الهی مبنی بر پیروزی حق بر باطل تحقق خواهد یافت.