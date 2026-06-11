زایندهرود در یک روز ۲ قربانی گرفت
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ عباس عابدی اظهار کرد: طی ۲ عملیات جداگانه امدادی در شهرستانهای اصفهان و لنجان، نیروهای اورژانس به حوادث غرقشدگی در رودخانه زایندهرود اعزام شدند که متاسفانه هر ۲ حادثه با فوت افراد حادثهدیده همراه بود.
وی افزود: یکی از این حوادث ساعت ۱۵ و ۱۳ دقیقه امروز در محدوده پارک ساحلی چمگردان از توابع شهرستان لنجان به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.
عابدی ادامه داد: پس از دریافت گزارش، یک تیم عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شد و اقدامات لازم از سوی نیروهای امدادی برای بررسی شرایط حادثه در دستور کار قرار گرفت.
وی تصریح کرد: در این حادثه مردی حدود ۳۰ ساله در رودخانه غرق شد و جان خود را از دست داد.
سخنگوی مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان خاطرنشان کرد: در عملیات امدادرسانی این حادثه، نیروی انتظامی نیز به عنوان دستگاه همکار در محل حضور داشت و در روند مدیریت صحنه همکاری کرد.
وی در ادامه به حادثه دیگری در شهر اصفهان اشاره کرد و گفت: ساعت ۲۳ روز ۲۰ خردادماه گزارشی مبنی بر غرقشدن فردی در محدوده میانی پل خواجو به مرکز اورژانس اعلام شد.
عابدی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، یک واحد عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی به محل اعزام شد تا اقدامات درمانی و امدادی لازم را انجام دهد.
وی بیان کرد: فرد حادثهدیده مردی ۱۸ ساله بود که پس از خروج از آب، عملیات احیای قلبی ریوی برای وی آغاز شد.
سخنگوی مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان ادامه داد: این فرد همزمان با انجام اقدامات احیایی به مرکز آموزشی درمانی شریعتی منتقل شد تا روند درمانی وی ادامه یابد.
وی گفت: با وجود تلاش نیروهای امدادی و درمانی، این حادثه نیز به فوت فرد غرقشده منجر شد.
عابدی با اشاره به حضور سریع نیروهای امدادی در محل حوادث اظهار کرد: در هر ۲ مورد، بلافاصله پس از دریافت گزارش، واحدهای عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند و اقدامات تخصصی متناسب با شرایط حادثه انجام گرفت.
وی افزود: در حادثه رخ داده در محدوده پل خواجو، عملیات احیای قلبی ریوی برای فرد غرقشده در همان مراحل اولیه آغاز شد و انتقال وی به مرکز درمانی نیز بدون وقفه صورت گرفت.
سخنگوی مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان تصریح کرد: در حادثه شهرستان لنجان نیز تیم عملیاتی اورژانس پس از حضور در محل، اقدامات لازم را انجام داد، اما فرد حادثهدیده جان خود را از دست داده بود.
وی خاطرنشان کرد: این ۲ حادثه در فاصله زمانی کمتر از ۲۴ ساعت در محدوده رودخانه زایندهرود به وقوع پیوست و موجب جان باختن ۲ مرد ۱۸ و ۳۰ ساله شد.