حماس از پیشرفت در مذاکرات قاهره خبر داد





به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ حسام بدران، عضو دفتر سیاسی جنبش حماس و عضو تیم مذاکره‌کننده این جنبش، از فضای مثبت گفتگوهای جاری در قاهره و دستیابی به توافق ملی خبر داد.



گروه‌های فلسطینی در قاهره به توافقی پیرامون موضع ملی واحد در خصوص نقشه راه ارائه‌شده برای اجرای مرحله دوم طرح پیشنهادی ترامپ دست یافته‌اند.



بدران با تأکید بر روحیه مثبت و مسئولانه در جلسات با میانجی‌گران، این دور از مذاکرات را دارای پیشرفت‌های واقعی و قابل اتکا توصیف کرد.



این عضو حماس ضمن تأکید بر تلاش برای ناکام گذاشتن نقشه‌های رژیم صهیونیستی، خواستار الزام این رژیم به توقف فوری جنایات در غزه و عمل به تمامی تعهدات خود شد.