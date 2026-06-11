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کد خبر: ۱۳۷۸۵۰۹
بازدید: ۱۶۹۳

عکس: مراسم سالگرد شهادت سردار سپهبد حسین سلامی

مراسم نخستین سالگرد شهادت سردار سپهبد حسین سلامی با حضور فرماندهان ارشد نظامی، مسئولان کشوری، خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جمع کثیری از مردم در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (علیه‌السلام) برگزار شد.

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برچسب‌ها:
سرلشکر سلامی شهید بزرگداشت شهدا حرم عبدالعظیم حسنی عکس خبری
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.