عکس: مراسم سالگرد شهادت سردار سپهبد حسین سلامی
مراسم نخستین سالگرد شهادت سردار سپهبد حسین سلامی با حضور فرماندهان ارشد نظامی، مسئولان کشوری، خانوادههای شهدا، ایثارگران و جمع کثیری از مردم در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (علیهالسلام) برگزار شد.
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