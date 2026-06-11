عکس: مراسم سالگرد شهادت سردار سپهبد حسین سلامی

مراسم نخستین سالگرد شهادت سردار سپهبد حسین سلامی با حضور فرماندهان ارشد نظامی، مسئولان کشوری، خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جمع کثیری از مردم در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (علیه‌السلام) برگزار شد.