ترامپ حملات به ایران را از سر گرفته تا تهران را به توافقی مطابق خواسته‌های واشنگتن وادار کند؛ اما کارشناسان آن را نتیجه‌معکوس‌دار می‌دانند.





به گزارش تابناک؛ سی ان ان نوشت: دونالد ترامپ حملات به ایران را از سر گرفته است، به این امید که تهران را تحت فشار قرار دهد تا توافقی متناسب با خواسته‌های واشنگتن را بپذیرد، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این اقدام تأثیر معکوس خواهد داشت.