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تیم‌های جام جهانی ۲۰۲۶ کجا مستقر شده‌اند؟

آمریکا با میزبانی از کمپ تمرینی ۳۸ تیم از ۴۸ تیم، بیشترین میزبانی را در جام جهانی ۲۰۲۶ به خود اختصاص داده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۵۰۰
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تیم‌های جام جهانی ۲۰۲۶ کجا مستقر شده‌اند؟

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ جام جهانی فوتبال از امشب با دیدار افتتاحیه مکزیک و آفریقای جنوبی آغاز می‌شود تا به مدت ۶ هفته همه نگاه‌ها متمرکز به آمریکا، کانادا و مکزیک شود.

یکی از نکات جذاب در طول جام جهانی، محل برگزاری کمپ تیم‌های شرکت‌کننده است. در جام جهانی ۲۰۲۶، ۳۸ تیم کمپ تمرینی‌شان را در آمریکا برپا می‌کنند و تا ایالت متحده با با اختلاف میزبان بیشتر تیم‌های حاضر در این مسابقات باشد.

آرژانتین، قهرمان فعلی جام جهانی، کانزاس سیتی را به عنوان محل اردوی تمرینی اصلی خود در طول فینال جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب کرده است. آنها به انگلیس، هلند و الجزایر که همین تصمیم را گرفته‌اند، پیوسته‌اند. این امر موقعیت پایتخت میسوری را به عنوان یکی از مقاصد اصلی برای تیم‌های شرکت کننده در اولین دوره تاریخی این مسابقات که با حضور ۴۸ تیم برگزار می‌شود، تقویت می‌کند. منطقه نیویورک/نیوجرسی نیز تعداد قابل توجهی از تیم‌ها را به خود جذب کرده است.

در مقابل، مکزیک، یکی از سه کشور میزبان، میزبان اردو‌های تمرینی هفت تیم ملی از جمله ایران است که در نهایت تیخوانا را برای میزبانی انتخاب کرد.. تنها دو تیم تصمیم گرفتند اردو‌های خود را در کانادا برگزار کنند، کشوری که میزبان ۱۳ مسابقه از ۱۰۴ مسابقه برنامه‌ریزی شده برای این مسابقات خواهد بود.

هایمو شرگی، مدیر عملیات جام جهانی، گفت: اردو‌های پایه برای تیم‌های ملی بخش جدایی‌ناپذیر هر جام جهانی هستند. جایی است که تیم‌ها در آن مستقر می‌شوند، تمرین می‌کنند، ریکاوری می‌کنند و ریتم روزانه رقابت را تجربه می‌کنند.

اردو‌های تمرینی تیم‌های شرکت‌کننده به شرح زیر توزیع شده‌اند:

الجزایر: کانزاس سیتی (دانشگاه کانزاس سیتی)

آرژانتین: کانزاس سیتی (مرکز تمرینی اسپورتینگ کانزاس سیتی)

استرالیا: منطقه خلیج سانفرانسیسکو (مرکز تمرینی اوکلند روتس/سول)

اتریش: گولتا، کالیفرنیا (دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا)

بلژیک: رنتون، واشنگتن (مرکز تمرینی سیاتل ساندرز)

بوسنی و هرزگوین: سندی، یوتا (ورزشگاه رئال سالت لیک)

برزیل: نیویورک/نیوجرسی (مرکز تمرینی کلمبیا پارک)

کانادا: ونکوور (مرکز توسعه ملی فوتبال)

ساحل عاج: فیلادلفیا (فیلادلفیا یونیون)

جمهوری دموکراتیک کنگو: هوستون (مرکز تمرین هوستون)

کلمبیا: گوادالاخارا، مکزیک (آکادمی اطلس)

کیپ ورد: تامپا، فلوریدا (مجموعه ورزشی واترز)

کرواسی: الکساندرا (دبیرستان اپیسکوبال)

کوراسائو: بوکا راتون، فلوریدا (دانشگاه آتلانتیک فلوریدا)

جمهوری چک: دالاس (ورزشگاه چندمنظوره منسفیلد)

اکوادور: کلمبوس، اوهایو (مرکز عملکرد خدمه کلمبوس)

مصر: اسپوکن، واشنگتن (دانشگاه گونزاگا)

انگلستان: کانزاس سیتی (دهکده فوتبال)

اسپانیا: چاتانوگا، تنسی (مدرسه بیلور)

فرانسه: بوستون (دانشگاه بنتلی)

آلمان: وینستون-سیلم، کارولینای شمالی (دانشگاه ویک فارست)

غنا: بوستون (دانشگاه برایانت)

هائیتی: نیویورک/نیوجرسی (دانشگاه استاکتون)

ایران: تیخوانا، مکزیک (مرکز شولتس‌کینتلی)

عراق: گرین‌بریر، ویرجینیای غربی (مرکز عملکرد ورزشی گرین‌بریر)

اردن: پورتلند (دانشگاه پورتلند)

ژاپن: نشویل، تنسی (باشگاه فوتبال نشویل)

کره‌جنوبی: گوادالاخارا، مکزیک (چیواس ورده واله)

عربستان سعودی: آستین، تگزاس (ورزشگاه فوتبال آستین)

مراکش: نیویورک/نیوجرسی (مدرسه بینگری)

مکزیک: مکزیکوسیتی (مرکز عملکرد بالا)

هلند: کانزاس سیتی (مرکز تمرین کانزاس سیتی)

نروژ: گرینزبورو، کارولینای شمالی (دانشگاه کارولینای شمالی در گرینزبورو)

نیوزیلند: سن دیگو (ورزشگاه دانشگاه سن دیگو - توررو)

پاناما: نیو تکامست، کانادا (محل تمرین نوتاواساگا)

پاراگوئه: منطقه خلیج سانفرانسیسکو (مجموعه فوتبال اسپارتان)

پرتغال: پالم بیچ گاردنز (پارک گاردنز نورث کانتی)

قطر: سانتا باربارا، کالیفرنیا (کالج وست‌مونت)

آفریقای جنوبی: پاچوکا، مکزیک (فوتبال دانشگاه پاچوکا)

اسکاتلند: شارلوت، کارولینای شمالی (باشگاه فوتبال شارلوت)

سنگال: نیویورک/نیوجرسی (دانشگاه راتگرز)

سوئیس: سن دیگو (SDJA)

سوئد: دالاس (ورزشگاه فوتبال دالاس)

تونس: مونتری، مکزیک (مرکز تمرین رایادوس)

ترکیه: مسا، آریزونا (زمین‌های ورزشی آریزونا)

اروگوئه: کانکون، مکزیک (مرکز تمرین مایاکوبا کانکون)

ایالات متحده: ایروین (مجموعه ورزشی گریت پارک)

ازبکستان: آتلانتا (مرکز تمرین آتلانتا یونایتد)

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کمپ افتتاحیه میزبانی تیخوانا جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا کانادا مکزیک تیم ملی مکزیک گروه A تابناک ورزشی
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