عکس: نشست تخصصی دکتر پزشکیان با وزیر اقتصاد و مدیران سازمان امور مالیاتی
دکتر مسعود پزشکیان در نشستی تخصصی با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس و معاونان سازمان امور مالیاتی کشور، آخرین وضعیت اجرای طرح دولت در استقرار حکمرانی دادهمحور در نظام مالیاتی را مورد بررسی قرار داد و ضمن ارزیابی اقدامات انجامشده، دستورات لازم را برای رفع کاستیها، تکمیل زیرساختها و تسریع در اجرای این طرح ملی صادر کرد.
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