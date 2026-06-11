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کد خبر: ۱۳۷۸۴۹۹
بازدید: ۱۳۷۶

عکس: نشست تخصصی دکتر پزشکیان با وزیر اقتصاد و مدیران سازمان امور مالیاتی

دکتر مسعود پزشکیان در نشستی تخصصی با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس و معاونان سازمان امور مالیاتی کشور، آخرین وضعیت اجرای طرح دولت در استقرار حکمرانی داده‌محور در نظام مالیاتی را مورد بررسی قرار داد و ضمن ارزیابی اقدامات انجام‌شده، دستورات لازم را برای رفع کاستی‌ها، تکمیل زیرساخت‌ها و تسریع در اجرای این طرح ملی صادر کرد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری دکتر مسعود پزشکیان وزیر اقتصاد مدیران سازمان امور مالیاتی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.