ادعای سنتکام در مورد هدف قرار دادن یک نفتکش
فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا مدعی شد که یک نفتکش را به علت نقض محاصره دریایی ایران هدف قرار داده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۹۳| |
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به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا سنتکام مدعی شد که یک نفتکش را در دریای عمان به علت نقض محاصره دریایی ایران هدف قرار داده است.
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد نفتکشی که با پرچم گینه بیسائو در در دریای عمان در حال حرکت بود، توسط یکی از جنگندههای آمریکایی هدف دو فروند موشک هلفایر قرار گرفت.
سنتکام اعلام کرد که حمله به نفتکش گالویر در روز ۱۰ ژوئن و به دلیل تلاش برای انتقال نفت ایران صورت گرفته است.
بنابر ادعای سنتکام این سومین نفتکش است که هدف حملات نیروهای آمریکایی قرار میگیرد.
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