صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

لفاظی ترامپ درباره خارک و میادین نفتی ایران

رئیس جمهور آمریکا که در رویای ونزوئلایی شدن ایران به سر می‌برد مدعی شد، در آینده‌ای نزدیک کنترل جزیره خارک را به دست خواهیم آورد.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۹۱
| |
3017 بازدید
لفاظی ترامپ درباره خارک و میادین نفتی ایران

به گزارش تابناک به نقل از فارس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پستی در حساب خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال ادعا کرد، «ایالات متحده امشب ضربات بسیار سختی به ایران وارد خواهد کرد؛ ایرانی (که به ادعای ترامپ) نیروی دریایی، نیروی هوایی، سامانه‌های راداری، پدافند ضدهوایی و سایر توانمندی‌های دفاعی آن، همراه با بخش عمده‌ای از قابلیت‌های تهاجمی‌اش، از بین رفته است.

او در ادامه همچنین مدعی شد، در آینده‌ای نه‌چندان دور، ما کنترل جزیره خارک و دیگر نقاط زیرساختی نفتی را در دست خواهیم گرفت و تسلط کامل بر بازار‌های نفت و گاز ایران را به دست خواهیم آورد؛ همان‌گونه که این کار را در ونزوئلا انجام داده‌ایم؛ اقدامی که برای هر دو کشور، یعنی ونزوئلا و ایالات متحده آمریکا، نتایج بسیار خوبی داشته است.

ترامپ شب گذشته با صدور دستور حمله به ایران و با نقض آتش‌بس اهدافی را از جمله تاسیسات آب شرب یک روستا در هرمزگان بمباران کرد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز در پاسخ به این تجاوز آمریکا، مراکز نظامی و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه را هدف قرار داد.

مصاحبه با فاکس

بلافاصله پس از انتشار این پست، ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز نیز همان ادعا‌ها را تکرار کرد، اما همزمان مدعی شد که در حال مذاکره با ایران هستیم.

وی گفت، من از ایران دلسرد نشده‌ام. این توافق خوب است و ممکن است بزرگترین توافق تاریخ باشد. وی همچنین گفت، ایرانی‌ها در حال مذاکره با ما برای رسیدن به توافق هستند، اما به دلیل غرورشان، این کار برایشان دشوار است.

وی با تکرار رویای خود درباره جزیره خارک افزود، ترجیح می‌دهم کنترل جزیره خارک را در اختیار داشته باشیم و تاکید کرد که ما هنوز به اندازه کافی به ایران حمله نکرده‌ایم.

ترامپ در ادامه لفاظی‌های خود گفت، ایران در پروپاگاندا خوب است، اما در جنگیدن خوب نیست.

رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد، اگر ایران از امضای توافق خودداری کند، این کشور را به‌شدت بمباران خواهم کرد. ایرانی‌ها دچار غرور و خودبزرگ‌بینی شده‌اند و طی ۴۷ سال گذشته در خاورمیانه رفتار‌های زورگویانه داشته‌اند.

او همچنین در ادامه ادعا‌های خود درباره نابودی تجهیزات و نیرو‌های مسلح ایران گفت، تمامی رادار‌ها و سامانه‌های پدافند هوایی ایران را نابود کرده‌ایم و بخش عمده موشک‌های این کشور نیز از بین رفته‌اند؛ برآورد ما این است که کمتر از ۲۰ درصد از توان موشکی آن باقی مانده باشد.

او همچنین توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (برجام) یکی از بدترین توافق‌هایی خواند که تاکنون دیده است.

ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز نیز ادعای خود را تکرار کرد و گفت، امشب بمباران بیشتری علیه ایران انجام خواهد شد که بزرگتر و قوی‌تر خواهد بود.

وی در اظهاراتی عجیب گفت، موضوع ایران تمام شده است و ما می‌توانیم فردا نیرو‌های خود را بیاوریم، اما من نمی‌خواهم نیروی زمینی اعزام کنم!

ترامپ با تغییر لحن خود درباره کنترل بر خارک گفت، «ترجیح می‌دهم جزیره خارک را تصرف کنم، پول خوبی به جیب می‌زنیم، اما مطمئن نیستم که آمریکا بتواند این موضوع را تحمل کند. آمریکایی‌ها دوست دارند ما برگردیم به خانه.»

وی افزود، این یک پروسه طولانی‌تر است، اما اگر بخواهم انجامش دهم تضمین شده است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
لفاظی دونالد ترامپ بمباران جزیره خارک میادین نفتی
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جولانی به دیدار ترامپ می‌رود
ترامپ دیشب چند میلیون دلار بمب ریخت؟
ترامپ امشب سخنرانی اضطراری دارد
ادعای ترامپ درباره جزئیات حملات تازه به ایران
ترامپ: 22 نفتکش را در شب از تنگه هرمز خارج کردیم!
ترامپ: امشب ایران را به شدت بمباران می‌کنیم / به زودی خارک را می‌گیریم!
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
آخرین اخبار
پیاتزا: نتوانستم ذهنیت و نگرش ایده‌آلی ایجاد کنم
فوری: شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی ساحل سیریک
دومین شکست متوالی ایران در لیگ ملت‌ها؛ بلغارستان هم از سد شاگردان پیاتزا گذشت
برد مکزیکی‌ها در خشن‌ترین افتتاحیه تاریخ جام جهانی؛ ۲ گل و ۳ اخراجی
نسل پساجنگ؛ چرا باید امید را دوباره به کودکان برگرداند؟
توافق ایران و آمریکا قطعی است
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند
فوری: واکنش بقایی به ادعای ترامپ درباره توافق
ادعای ترامپ: رهبر ایران توافق را تایید کرده است
تصویری عجیب از دست ترامپ در جلسه دفتر بیضی
ادعای ترامپ درباره جزئیات توافق ایران و آمریکا: هفته بعد در اروپا امضا می‌شود! + زیرنویس
رایزنی ترامپ و امیر قطر درباره توافق آمریکا و ایران
افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور ستاره‌ها
اولین واکنش یک مقام رسمی به خبر توافق از سوی ترامپ
ترامپ: به یک توافق بزرگ با ایران دست یافته‌ایم
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد
روی آنتن زنده صداوسیما: زیباکلام لعنتی به رهبر شهید توهین می‌کند
تایید حذف خلبان خائن ایرانی توسط سربازان گمنام امام زمان
صوت امیر تتلو که از زندان بیرون آمده
ویدیوی چاقو خوردن الهه منصوریان در فدراسیون ووشو!
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز
گاف عجیب شبکه خبر در پخش زنده!
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود
پخش تصاویر شبیه سازی بمب اتم در شبکه خبر حین تبادل آتش!
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!
سورپرایز سپاه پاسداران: آشیانه‌های اف 35 را زدیم
ویدیوی وایرال شده از یک دختر جوان در تجمعات شبانه
ویدیوی ویلای علی کریمی در لاهیجان که توقیف شد
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۶ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۹۷ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۸ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۳ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۵ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۴ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود  (۵۹ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی  (۵۵ نظر)
دولت باوجود مخالفت مجلس می‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد/CNG را باید برای مردم مقرون‌به‌صرفه‌تر کنیم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005mbj
tabnak.ir/005mbj