لفاظی ترامپ درباره خارک و میادین نفتی ایران
به گزارش تابناک به نقل از فارس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پستی در حساب خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال ادعا کرد، «ایالات متحده امشب ضربات بسیار سختی به ایران وارد خواهد کرد؛ ایرانی (که به ادعای ترامپ) نیروی دریایی، نیروی هوایی، سامانههای راداری، پدافند ضدهوایی و سایر توانمندیهای دفاعی آن، همراه با بخش عمدهای از قابلیتهای تهاجمیاش، از بین رفته است.
او در ادامه همچنین مدعی شد، در آیندهای نهچندان دور، ما کنترل جزیره خارک و دیگر نقاط زیرساختی نفتی را در دست خواهیم گرفت و تسلط کامل بر بازارهای نفت و گاز ایران را به دست خواهیم آورد؛ همانگونه که این کار را در ونزوئلا انجام دادهایم؛ اقدامی که برای هر دو کشور، یعنی ونزوئلا و ایالات متحده آمریکا، نتایج بسیار خوبی داشته است.
ترامپ شب گذشته با صدور دستور حمله به ایران و با نقض آتشبس اهدافی را از جمله تاسیسات آب شرب یک روستا در هرمزگان بمباران کرد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیز در پاسخ به این تجاوز آمریکا، مراکز نظامی و پایگاههای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داد.
مصاحبه با فاکس
بلافاصله پس از انتشار این پست، ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز نیز همان ادعاها را تکرار کرد، اما همزمان مدعی شد که در حال مذاکره با ایران هستیم.
وی گفت، من از ایران دلسرد نشدهام. این توافق خوب است و ممکن است بزرگترین توافق تاریخ باشد. وی همچنین گفت، ایرانیها در حال مذاکره با ما برای رسیدن به توافق هستند، اما به دلیل غرورشان، این کار برایشان دشوار است.
وی با تکرار رویای خود درباره جزیره خارک افزود، ترجیح میدهم کنترل جزیره خارک را در اختیار داشته باشیم و تاکید کرد که ما هنوز به اندازه کافی به ایران حمله نکردهایم.
ترامپ در ادامه لفاظیهای خود گفت، ایران در پروپاگاندا خوب است، اما در جنگیدن خوب نیست.
رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد، اگر ایران از امضای توافق خودداری کند، این کشور را بهشدت بمباران خواهم کرد. ایرانیها دچار غرور و خودبزرگبینی شدهاند و طی ۴۷ سال گذشته در خاورمیانه رفتارهای زورگویانه داشتهاند.
او همچنین در ادامه ادعاهای خود درباره نابودی تجهیزات و نیروهای مسلح ایران گفت، تمامی رادارها و سامانههای پدافند هوایی ایران را نابود کردهایم و بخش عمده موشکهای این کشور نیز از بین رفتهاند؛ برآورد ما این است که کمتر از ۲۰ درصد از توان موشکی آن باقی مانده باشد.
او همچنین توافق هستهای سال ۲۰۱۵ (برجام) یکی از بدترین توافقهایی خواند که تاکنون دیده است.
ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز نیز ادعای خود را تکرار کرد و گفت، امشب بمباران بیشتری علیه ایران انجام خواهد شد که بزرگتر و قویتر خواهد بود.
وی در اظهاراتی عجیب گفت، موضوع ایران تمام شده است و ما میتوانیم فردا نیروهای خود را بیاوریم، اما من نمیخواهم نیروی زمینی اعزام کنم!
ترامپ با تغییر لحن خود درباره کنترل بر خارک گفت، «ترجیح میدهم جزیره خارک را تصرف کنم، پول خوبی به جیب میزنیم، اما مطمئن نیستم که آمریکا بتواند این موضوع را تحمل کند. آمریکاییها دوست دارند ما برگردیم به خانه.»
وی افزود، این یک پروسه طولانیتر است، اما اگر بخواهم انجامش دهم تضمین شده است.