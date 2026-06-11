تاکر کارلسون: ایران این درس را به ما داد

تاکر کارلسون گفت: «به رغم داشتن آن ارتش، با وجود ناوهای هواپیمابری که از ابتدا تا انتها 120 میلیارد دلار برای به آب انداختن آنها هزینه شده است، ارتش ایالات متحده نتوانسته است طی ماه‌های اخیر آن تنگه را برای حمل و نقل به روی سایر نقاط جهان باز کند. هیچ تضمینی هم وجود ندارد که ما بتوانیم این کار را انجام دهیم. بنابراین ما قبل از هر چیز محدودیت‌های قدرت نظامی آمریکا را آموخته‌ایم. کارهایی وجود دارد که ما نمی‌توانیم انجام دهیم.» اظهارات این مجری را می‌بینید و می‌شنوید.