افشای اتهام عجیب مشاور نتانیاهو!

مشاور رسانه‌ای ارشد نخست‌وزیر اسرائیل به افشای اطلاعات محرمانه با هدف کمک به تقویت ادعاهای او متهم و علیه‌اش کیفرخواست صادر شد.

پدادستانی اسرائیل علیه جاناتان اوریچ، مشاور ارشد رسانه‌ای نتانیاهو، به اتهام انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده با هدف آسیب به امنیت این رژیم در ارتباط با پرونده افشای اسناد محرمانه، کیفرخواست صادر کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دادستان‌ها از دادگاه منطقه‌ای تل‌آویو درخواست کردند که اوریچ تا پایان روند رسیدگی قضایی، از ورود به دفتر نخست‌وزیری، تمام مراکز امنیتی و هر مکانی که اسناد طبقه‌بندی‌شده ممکن است در آن نگهداری شود و همچنین ارتباط با تمامی افراد مرتبط با این پرونده منع شود.

این اتهامات مربوط به نقش او در افشای یک سند محرمانه از اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل به روزنامه بیلد آلمان در سپتامبر ۲۰۲۴ است؛ اقدامی که در چارچوب تلاش برای تقویت ادعای نتانیاهو انجام شد مبنی بر این‌ که حماس مانع دستیابی به توافق برای آزادی اسرای حاضر در غزه بوده است.

بر اساس گزارش‌ها، این سند برای دور زدن سانسور نظامی اسرائیل به روزنامه بیلد آلمان درز داده شد.طبق این کیفرخواست، مشاور نتانیاهو به همراه الی فلدشتاین، سخنگوی سابق امور نظامی نتانیاهو، سندی را که از یک افسر اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل به نام روزنفلد دریافت کرده بودند، در حالی افشا کردند که می‌دانستند محرمانه است؛ به گفته دادستانی، این اقدام با پذیرش خطر جدی آسیب به منافع امنیتی انجام شد.

همچنین اوریچ به امحای شواهد از طریق تعویض تلفن همراه خود یک روز پس از بازداشت فلدشتاین و روزنفلد متهم است.