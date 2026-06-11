نبض خبر
ترامپ: امشب ایران را به شدت بمباران میکنیم / به زودی خارک را میگیریم!
دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز تهدید کرد که اگر ایران توافق مورد نظر آمریکا را نپذیرد، آمریکا فردا شب (امشب) بهشدت ایران را دوباره بمباران میکند. او پس از این مصاحبه در تروسوشال دست به لفاظی بیسابقهای زد و نوشت: «ایالات متحده امشب ضربات بسیار سختی به ایران وارد خواهد کرد؛ ایرانی که (به ادعای ترامپ) نیروی دریایی، نیروی هوایی، سامانههای راداری، پدافند ضدهوایی و سایر توانمندیهای دفاعی آن، همراه با بخش عمدهای از قابلیتهای تهاجمیاش، از بین رفته است. در آیندهای نهچندان دور، ما کنترل جزیره خارک و دیگر نقاط زیرساختی نفتی را در دست خواهیم گرفت و تسلط کامل بر بازارهای نفت و گاز ایران را به دست خواهیم آورد؛ همانگونه که این کار را در ونزوئلا انجام دادهایم؛ اقدامی که برای هر دو کشور، یعنی ونزوئلا و ایالات متحده آمریکا، نتایج بسیار خوبی داشته است.» لفاظیهای ترامپ را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
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