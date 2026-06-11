En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 5058
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۸۴۶۸
کد خبر:۱۳۷۸۴۶۸
56423 بازدید
نبض خبر

ترامپ: امشب ایران را به شدت بمباران می‌کنیم / به زودی خارک را می‌گیریم!

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه با خبرنگار فاکس نیوز تهدید کرد که اگر ایران توافق مورد نظر آمریکا را نپذیرد، آمریکا فردا شب (امشب) به‌شدت ایران را دوباره بمباران می‌کند. او پس از این مصاحبه در تروسوشال دست به لفاظی بی‌سابقه‌ای زد و نوشت: «ایالات متحده امشب ضربات بسیار سختی به ایران وارد خواهد کرد؛ ایرانی که (به ادعای ترامپ) نیروی دریایی، نیروی هوایی، سامانه‌های راداری، پدافند ضدهوایی و سایر توانمندی‌های دفاعی آن، همراه با بخش عمده‌ای از قابلیت‌های تهاجمی‌اش، از بین رفته است. در آینده‌ای نه‌چندان دور، ما کنترل جزیره خارک و دیگر نقاط زیرساختی نفتی را در دست خواهیم گرفت و تسلط کامل بر بازارهای نفت و گاز ایران را به دست خواهیم آورد؛ همان‌گونه که این کار را در ونزوئلا انجام داده‌ایم؛ اقدامی که برای هر دو کشور، یعنی ونزوئلا و ایالات متحده آمریکا، نتایج بسیار خوبی داشته است.» لفاظی‌های ترامپ را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ حمله آمریکا به ایران بمباران ایران مذاکرات ایران و آمریکا ویدیو توافق ایران و آمریکا حمله زمینی به ایران اشغال خارک حمله به خارک جزیره خارگ
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
توافق ایران و آمریکا قطعی است
ترامپ دیشب چند میلیون دلار بمب ریخت؟
لفاظی ترامپ درباره خارک و میادین نفتی ایران
ادعاهای تازه ترامپ درباره توافق تازه با ایران + زیرنویس
لفاظی بی‌سابقه ترامپ: اگر ایران توافق نکند، بمبارانی خواهد شد که مثل آن را هرگز قبلا ندیده باشند!
لفاظی تازه ترامپ: ایران 10 تا 15 روزه برای توافق فرصت دارد!
وعده چند هفته‌ای ترامپ برای توافق با ایران
ادعای فاکس نیوز درباره توافق ایران و آمریکا در هفته آینده + زیرنویس
ادعای ترامپ: امروز سخت تر به ایران حمله می‌کنیم! + زیرنویس
ترامپ: 22 نفتکش را در شب از تنگه هرمز خارج کردیم!
نخستین گزارش صداوسیما از نقطه مورد حمله آمریکا
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
تنگه هرمز به طور کامل بسته شد؛ دو نفتکش هدف قرار گرفت
تصاویر حمله آمریکا با تاماهاک به ایران؛ کجا هدف قرار گرفت؟
تصاویر پرتاب موشک‌های ایران به سمت پایگاه‌های آمریکا
لحظات دریبل پدافند هوایی آمریکا و اصابت موشک‌های ایران
ادعای ترامپ درباره جزئیات حملات تازه به ایران
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟