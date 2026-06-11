گفتگوی عراقچی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و خانم کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در یک تماس تلفنی درباره تحولات منطقهای و بینالمللی گفتگو کردند.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۵۹| |
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به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و خانم کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در یک تماس تلفنی درباره تحولات منطقهای و بینالمللی گفتگو کردند.
در این تماس تلفنی، وزیر امور خارجه کشورمان خانم کالاس را در جریان آخرین مواضع و ابتکارات جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و برقراری صلح در منطقه قرار داد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از پیامدهای امنیتی و اقتصادی تداوم تنش در منطقه، بر موضع اصولی این اتحادیه در حمایت از دیپلماسی برای برقراری صلح و امنیت پایدار در منطقه تاکید کرد.
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