گفتگوی عراقچی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و خانم کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در یک تماس تلفنی درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند.

به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و خانم کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در یک تماس تلفنی درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند.

در این تماس تلفنی، وزیر امور خارجه کشورمان خانم کالاس را در جریان آخرین مواضع و ابتکارات جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و برقراری صلح در منطقه قرار داد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از پیامدهای امنیتی و اقتصادی تداوم تنش در منطقه، بر موضع اصولی این اتحادیه در حمایت از دیپلماسی برای برقراری صلح و امنیت پایدار در منطقه تاکید کرد.