پیکر شهید علی احسانیان به کشور بازگشت

دانشمند شهید علی احسانیان، که در ایام جنگ در شهر نیس فرانسه ترور شده بود، پیکر مطهرش برای تدفین امروز به کشور برگشت.

به گزارش تابناک؛ دانشمند شهید علی احسانیان، که در ایام جنگ در شهر نیس فرانسه ترور شده بود، پیکر مطهرش برای تدفین امروز به کشور برگشت.