افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور ستارهها
جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا، مکزیک و کانادا در ورزشگاه آزتکا مکزیکوسیتی افتتاح شد.
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کاملترین برنامه جام جهانی ۲۰۲۶ از افتتاحیه تا فینال/ روز، ساعت و ورزشگاه میزبان + جدول اصلی مسابقات
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