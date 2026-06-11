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دست‌رد برزیل بر سینه سفیر و سرکنسول اسرائیل

دولت برزیل از پذیرش «گالی داگان» و «ویوین آیزن» به عنوان سفیر و سرکنسول رژیم صهیونیستی در برزیلیا و سائوپائولو خودداری کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۴۷
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دست‌رد برزیل بر سینه سفیر و سرکنسول اسرائیل

دولت برزیل از پذیرش سفیر رژیم صهیونیستی در برازیلیا و همچنین سرکنسول این رژیم در سائوپائولو خودداری کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بر اساس اعلام رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، اختلاف های دیپلماتیک بین رژیم صهیونیستی و برزیل در حالی عمیق تر شده است که لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل از تأیید انتصاب «گالی داگان» (Gali Dagan) به عنوان سفیر این رژیم در برزیل خودداری کرد.

همچنین بر اساس اعلام این رسانه صهیونیستی، مقامات برزیلی اکنون از تأیید انتصاب «ویوین آیزن» (Vivian Eisen) به عنوان سرکنسول تل آویو در سائوپائولو، نامزدی که در ماه فوریه توسط کابینه رژیم اسرائیل تأیید شده بود نیز خودداری می‌کنند.

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