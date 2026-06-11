نحوه جدید پرداخت عوارض آزادراه تهران-پردیس+جزییات

روابط عمومی آزادراه تهران-پردیس در اطلاعیه‌ای از تغییر در نحوه دریافت عوارض خروجی فاز ۸ خبر داد و اعلام کرد از امروز، ۲۱ خردادماه، ترددکنندگان در این مسیر عوارض خود را صرفاً به صورت نقدی پرداخت کنند.

به گزارش تابناک به نقل از صدا و سیما، شرکت آزادراه تهران-پردیس با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به شهروندان و کاربران این محور اعلام کرد: از امروز، پنجشنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۵، تا اطلاع ثانوی، دریافت عوارض در ایستگاه خروجی فاز ۸ به باند غربی آزادراه (معروف به عوارضی دوکوهه) تنها به‌صورت نقدی انجام می‌گیرد.

از رانندگان و تردد کنندگان در این مسیر خواسته شده است با عوامل مستقر در محل دریافت عوارض همکاری کنند

روابط عمومی این مجموعه تأکید کرده است که هرگونه تغییرات بعدی و بازگشت به روال پرداخت الکترونیک، تنها از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.