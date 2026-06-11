صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تغییر جدید در بیمه بیکاری

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت پرداخت مقرری بیمه بیکاری که قبلا چند ماه طول می‌کشید، اکنون به یک ماه کاهش پیدا کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۴۵
| |
3284 بازدید
تغییر جدید در بیمه بیکاری

آیت اسدی نماینده کارگران در شورای عالی کار از تسهیل در پرداخت مقرری بیمه بیکاری خبر داد و گفت: پس از جنگ برخی از کارخانه‌ها و کسب و کار‌ها دچار آسیب و کارگران آنها بیکار شدند که دولت فرایند پرداخت بیمه بیکاری را تسهیل و وزیر کار دستورات خوبی در این زمینه صادر کرده است؛ به نحوی که قبلا پرداخت بیمه بیکاری سه تا چهار ماه طول می‌کشید ولی اکنون با دستور مقام عالی وزارت این زمان کاهش یافته و افراد با ارائه مدارک خود سر همان ماه مقرری بیمه بیکاری می‌گیرند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی در ارزیابی برگزاری جلسات ترمیم مزد در نیمه دوم سال اظهار کرد: نشست بازنگری مزد یک نشست سه جانبه است و نمایندگان هر سه گروه کارگری و کارفرمایی و دولت باید در این جلسه حضور یابند و درباره مزایای مزد تصمیم بگیرند. آنچه مسلم است در شرایط جنگی به سر می‌بریم و تا به شرایط ثبات نرسیم امکان تشکیل هرگونه جلسه در این زمینه وجود ندارد.

اسدی افزود: پس از وضعیت ثبات باید یک جلسه در شورای عالی کار تشکیل و کمیته مزد احیا شود؛ زیرا کمیته مزد وظیفه بررسی میدانی را دارد و قیمت‌ها را بررسی و آنالیز می‌کند، بنابر این ابتدا باید کمیته مزد تشکیل شود و سبد معیشت را بررسی کند و گزارشی در این خصوص به شورای عالی کار ارائه دهد. پس از گزارش کمیته مزد، شورای عالی کار به تناسب آن تشکیل جلسه خواهد داد و بررسی کارشناسی در خصوص مزایای مزد را آغاز خواهد کرد.

اسدی با بیان اینکه شورای عالی کار از ابتدای سال تاکنون چندین جلسه برگزار کرده است، گفت: دستور کار این جلسات ترمیم مزد نبوده و هنوز به موضوع بازنگری مزد در نیمه دوم سال ورود نکرده‌ایم.

وی درباره اولویت بازنگری مزایای جانبی مزد گفت: پیشنهادات در این خصوص پس از برگزاری جلسه کمیته مزد و بررسی‌های کارشناسی و فنی ارائه خواهد شد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بیمه بیکاری بیمه تامین اجتماعی شورای عالی کار
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
اختصاصی تابناک/ جزئیاتی از پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی در آژانس/ گویا اصلا حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران نشده است!
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رأی دیوان عدالت اداری درباره بیمه بیکاری برخی کارگران
شرایط دریافت بیمه زنان خانه دار تامین اجتماعی
همه کارگران ساختمانی بیمه تامین اجتماعی می‌شوند
كارگر ساختماني جديدي بيمه نمی‌شود
شرایط انتقال سوابق بیمه ای دیگر به تأمین اجتماعی
امکان انتخاب نرخ حق بیمه زنان خانه دار
شرایط دریافت بیمه بیکاری + مبلغ
۲۳۲ هزار نفر در کشور مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند
گسترش چتر بیمه‌های اجتماعی بر سر روستاییان
روش تمدید دفترچه تامین اجتماعی غیر حضوری
رای مهم هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای بیمه بیکاری کارگران
اعلام جزئیات شرایط بیمه زنان خانه دار
مقررات حوادث کار برای بیمه شدگان تامین اجتماعی
جزییات نحوه استفاده از بیمه بیکاری در شرایط جنگ
پرداخت بیمه بیکاری به بیکار‌ شده‌های ناشی از سیل
قوانینی که بیمه شدگان تامین اجتماعی باید بدانند
ارائه خدمات به کشاورزان و روستائیان از طریق اپلیکیشن
در چه صورتی مقرری بیمه بیکاری قطع می‌شود
پرداخت سه نوع يارانه در مرحله دوم هدفمندي
بیمه بیکاری چه زمانی قطع می‌شود؟
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
آخرین اخبار
فوری: شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی ساحل سیریک
دومین شکست متوالی ایران در لیگ ملت‌ها؛ بلغارستان هم از سد شاگردان پیاتزا گذشت
برد مکزیکی‌ها در عجیب‌ترین افتتاحیه تاریخ جام جهانی؛ ۲ گل و ۳ اخراجی
نسل پساجنگ؛ چرا باید امید را دوباره به کودکان برگرداند؟
توافق ایران و آمریکا قطعی است
جزئیات توافق ایران و آمریکا؛ کاهش تحریم‌ها و رفع محاصره دریایی ایران/ امضای توافق در اروپا/ معاون ترامپ توافق را امضا می‌کند
فوری: واکنش بقایی به ادعای ترامپ درباره توافق
ادعای ترامپ: رهبر ایران توافق را تایید کرده است
تصویری عجیب از دست ترامپ در جلسه دفتر بیضی
ادعای ترامپ درباره جزئیات توافق ایران و آمریکا: هفته بعد در اروپا امضا می‌شود! + زیرنویس
رایزنی ترامپ و امیر قطر درباره توافق آمریکا و ایران
افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور ستاره‌ها
اولین واکنش یک مقام رسمی به خبر توافق از سوی ترامپ
ترامپ: به یک توافق بزرگ با ایران دست یافته‌ایم
علت قطعی‌برق در شهرهای جنوب غرب تهران اعلام شد
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد
روی آنتن زنده صداوسیما: زیباکلام لعنتی به رهبر شهید توهین می‌کند
تایید حذف خلبان خائن ایرانی توسط سربازان گمنام امام زمان
صوت امیر تتلو که از زندان بیرون آمده
ویدیوی چاقو خوردن الهه منصوریان در فدراسیون ووشو!
تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز
گاف عجیب شبکه خبر در پخش زنده!
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود
پخش تصاویر شبیه سازی بمب اتم در شبکه خبر حین تبادل آتش!
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!
سورپرایز سپاه پاسداران: آشیانه‌های اف 35 را زدیم
ویدیوی وایرال شده از یک دختر جوان در تجمعات شبانه
ویدیوی ویلای علی کریمی در لاهیجان که توقیف شد
تندرو‌ها تجمعات شبانه را سیاسی کرده‌اند / نباید مذاکره‌کنندگان را آماج شعار‌های سیاسی قرار داد  (۱۰۶ نظر)
لحظات حمله خواهران منصوریان به فدراسیون ووشو را ببینید  (۹۷ نظر)
قطعنامه ضد ایرانی در آژانس با «اکثریت آراء» تصویب می‌شود/ ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت حذف شد  (۸۸ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
حمله مجدد آمریکا به ایران/پایگاه هوایی و مرکز کنترل ارتش آمریکا در الارزق اردن زیر حملات موشکی سپاه/ بروزرسانی می شود  (۷۴ نظر)
  نوبرانه‌هایی برای «از ما بهتران»/ یک کیلو گیلاس معادل دستمزد چند روز کارگر شد!   (۷۳ نظر)
نجات پسر اصفهانی از دست آدم‌ربایان بعد از ۴۰ روز  (۶۵ نظر)
انتقاد پزشکیان از صداوسیما بدلیل سیاه‌نمایی  (۶۵ نظر)
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!  (۶۴ نظر)
نقض صریح آتش بس از سوی آمریکا / تنگه هرمز صحنه تبادل آتش آمریکا و ایران شد  (۶۴ نظر)
ادعای کارگردان سینما: پزشکیان زیر گلوی آیت الله مجتبی خامنه‌ای شمشیر گذاشته!  (۶۰ نظر)
قرارگاه خاتم‌الانبیا: عملیات متوقف شد/ در صورت تداوم تجاوز پاسخ شدیدتر خواهدبود  (۵۹ نظر)
اسکای نیوز: آمریکا پیشنهاد جدید ایران را پذیرفت/ منبع پاکستانی: توافق این هفته اعلام می‌شود  (۵۷ نظر)
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی  (۵۵ نظر)
دولت باوجود مخالفت مجلس می‌تواند قیمت بنزین را افزایش دهد/CNG را باید برای مردم مقرون‌به‌صرفه‌تر کنیم  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005maz
tabnak.ir/005maz