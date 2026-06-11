تغییر جدید در بیمه بیکاری

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت پرداخت مقرری بیمه بیکاری که قبلا چند ماه طول می‌کشید، اکنون به یک ماه کاهش پیدا کرده است.

آیت اسدی نماینده کارگران در شورای عالی کار از تسهیل در پرداخت مقرری بیمه بیکاری خبر داد و گفت: پس از جنگ برخی از کارخانه‌ها و کسب و کار‌ها دچار آسیب و کارگران آنها بیکار شدند که دولت فرایند پرداخت بیمه بیکاری را تسهیل و وزیر کار دستورات خوبی در این زمینه صادر کرده است؛ به نحوی که قبلا پرداخت بیمه بیکاری سه تا چهار ماه طول می‌کشید ولی اکنون با دستور مقام عالی وزارت این زمان کاهش یافته و افراد با ارائه مدارک خود سر همان ماه مقرری بیمه بیکاری می‌گیرند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی در ارزیابی برگزاری جلسات ترمیم مزد در نیمه دوم سال اظهار کرد: نشست بازنگری مزد یک نشست سه جانبه است و نمایندگان هر سه گروه کارگری و کارفرمایی و دولت باید در این جلسه حضور یابند و درباره مزایای مزد تصمیم بگیرند. آنچه مسلم است در شرایط جنگی به سر می‌بریم و تا به شرایط ثبات نرسیم امکان تشکیل هرگونه جلسه در این زمینه وجود ندارد.

اسدی افزود: پس از وضعیت ثبات باید یک جلسه در شورای عالی کار تشکیل و کمیته مزد احیا شود؛ زیرا کمیته مزد وظیفه بررسی میدانی را دارد و قیمت‌ها را بررسی و آنالیز می‌کند، بنابر این ابتدا باید کمیته مزد تشکیل شود و سبد معیشت را بررسی کند و گزارشی در این خصوص به شورای عالی کار ارائه دهد. پس از گزارش کمیته مزد، شورای عالی کار به تناسب آن تشکیل جلسه خواهد داد و بررسی کارشناسی در خصوص مزایای مزد را آغاز خواهد کرد.

اسدی با بیان اینکه شورای عالی کار از ابتدای سال تاکنون چندین جلسه برگزار کرده است، گفت: دستور کار این جلسات ترمیم مزد نبوده و هنوز به موضوع بازنگری مزد در نیمه دوم سال ورود نکرده‌ایم.

وی درباره اولویت بازنگری مزایای جانبی مزد گفت: پیشنهادات در این خصوص پس از برگزاری جلسه کمیته مزد و بررسی‌های کارشناسی و فنی ارائه خواهد شد.