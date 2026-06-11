حادثه دریایی برای یک نفتکش در ساحل عمان

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا به نقل از مقام‌های محلی، از آتش‌سوزی در اتاق موتور یک نفتکش در نزدیکی شهر بندری صحار در عمان خبر داد.

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) امروز از دریافت گزارش حادثه‌ای در فاصله ۲۱ مایل دریایی شمال‌شرقی صحار عمان خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مقامات محلی اعلام کردند که یک نفتکش دچار آتش‌سوزی در اتاق موتور شده است. طبق این گزارش، تاکنون هیچ‌گونه آلودگی زیست‌محیطی گزارش نشده است.مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که مقامات در حال بررسی حادثه هستند و به کشتی‌ها توصیه کرد که با احتیاط در این منطقه تردد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به این مرکز گزارش دهند.

همزمان، سفارت هند در عمان (مسقط) از مطلع شدن از وقوع یک حادثه برای یک شناور در نزدیکی بندر شِناص عمان در ساعات اولیه امروز خبر داد و افزود «از نزدیک در حال رصد وضعیت و هماهنگی با مقامات محلی برای کسب اطلاعات بیشتر هستیم».

هنوز مشخص نیست که این گزارش به حادثه آتش‌سوزی در یک نفتکش در نزدیکی صحار ارتباط دارد یا رویدادی جداگانه است.