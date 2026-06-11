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کد خبر: ۱۳۷۸۴۱۶
بازدید: ۶۵۱۵
نظرات: ۱

عکس: منامه بحرین بامداد امروز بعد از حملات ایران

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برچسب‌ها:
تک عکس منامه بحرین ایران
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۱
روجا
Iran (Islamic Republic of)
۲۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۹
بحرین را محکم تر بزنی و البته امارات نا متحده عربی عبری فراموش نشود‌
پاسخ
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