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سپاه: نزدیک شدن به هرمز، همکاری با دشمن است

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای هشدار داد: هیچ شناوری از لنگرگاه خود در خلیج فارس و دریای عمان حرکت نداشته باشد. نزدیک شدن به تنگه هرمز به‌منزله همکاری با دشمن تلقی می شود.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۱۰
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سپاه: نزدیک شدن به هرمز، همکاری با دشمن است

به گزارش تابناک؛ متن اطلاعیه نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در ساعات ابتدایی امروز منتشر شده، به شرح زیر است:

«در پی نقض مکرر شرایط آتش‌بس توسط دشمن آمریکایی، تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی مسدود می‌شود.

هشدار می‌دهیم هیچ شناوری از لنگرگاه خود در خلیج فارس و دریای عمان حرکت نداشته باشد. نزدیک شدن به تنگه هرمز به‌منزله همکاری با دشمن تلقی می شود.»

همچنین فرمانده نیروی دریایی سپاه در در ساعات ابتدایی بامداد امروز با تکرار مواضع اعلامی از سوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا در خصوص بسته شدن تنگه هرمز، اعلام کرد که با هر گونه تردد شناورها در تنگه هرمز قاطعانه برخورد خواهد شد.

متن این اطلاعیه که در ساعت ۲:۳۴ بامداد امروز منتشر شده، به شرح زیر است:

«نیروی دریایی سپاه در پی شرارت های اخیر ارتش تروریستی امریکا در منطقه که باعث ایجاد ناامنی گردیده است به تمامی شناورهای نفتکش و تجاری در خلیج فارس و دریایی عمان اعلام می نماید از این لحظه تنگه هرمز بصورت کامل مسدود می باشد و با هر گونه تردد شناورها در تنگه هرمز قاطعانه برخورد خواهد شد.  

برای حفظ ایمنی خود تا اطلاع ثانوی از تردد در تنگه هرمز مطلقا خود داری نمایید.»

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