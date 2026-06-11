انتقاد یک روزنامه از نحوه مدیریت تجمعات و صداوسیما
موفقیت کامل ایران در نبرد با آمریکا و رژیم صهیونیستی نیازمند هماهنگی ارکان سهگانهای است که اقتدار کشورمان را شکل میدهند، میدان، مردم و دیپلماسی.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۰۹| |
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به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ میدان، کار خود را به خوبی انجام داده و میدهد. مردم هم در بیش از یکصد شب گذشته با میدان همراهی بینظیری کردهاند. دیپلماسی هم فعالانه درصدد نقد کردن مطالباتی است که نیروهای مسلح در میدان به وجود آوردهاند. نگرانی کنونی از ناحیه آفاتی است که عناصر افراطی برای وحدت و انسجام ایجاد کردهاند. با این آفات باید به صورت جدی مبارزه شود.
برای مبارزه با آفات باید مدیریت تجمعات در اختیار افراد و جریانهای طرفدار وحدت و انسجام باشد.
رسانه ملی هم باید با شبهکارشناسانی که تنها هنرشان ایجاد بدبینی نسبت به مردان دیپلماسی است خداحافظی کند و به معنای واقعی ملی شود.
گزارش خطا
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در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۰
باید از روز اول جلوی افراطی ها گرفته می شد. برای حذف این اقلیت خیلی دیر است.
دوگانه افراطی و بیغیرت را جمع کنید
هرکسی فکر میکنه خودش معتدل ترین آدم جهان هست و دیگران یا افراطی هستند یا بیغیرت
هرکسی فکر میکنه خودش معتدل ترین آدم جهان هست و دیگران یا افراطی هستند یا بیغیرت
ما سه ماهه که شب تاصبح بازن وبچه در خیابانیم ،بعد یک عده دنبال توافق هستند:قسم به خون شهدا نمیزاریم توافق کنید
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
ناشناس| |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
ناشناس| |
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
از خون پاک شهدا مایه نذارید
در تجمعات میدان کمالملک تهرانسر ، چند نفر مداح عاشق دیده شدن کمتر شبی است که با جملاتی نظیز بی شعور ، نفهم ، حرومزاده ......... به کسی توهین و فحاشی نکنند . مردم هم برای انقلاب مجبورند اینها رو تحمل کنند !
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
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