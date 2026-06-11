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انتقاد یک روزنامه از نحوه مدیریت تجمعات و صداوسیما

موفقیت کامل ایران در نبرد با آمریکا و رژیم صهیونیستی نیازمند هماهنگی ارکان سه‌گانه‌ای است که اقتدار کشورمان را شکل می‌دهند، میدان، مردم و دیپلماسی.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۰۹
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2348 بازدید
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۱۰
انتقاد یک روزنامه از نحوه مدیریت تجمعات و صداوسیما

 به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ میدان، کار خود را به خوبی انجام داده و می‌دهد. مردم هم در بیش از یکصد شب گذشته با میدان همراهی بی‌نظیری کرده‌اند. دیپلماسی هم فعالانه درصدد نقد کردن مطالباتی است که نیروهای مسلح در میدان به وجود آورده‌اند. نگرانی کنونی از ناحیه آفاتی است که عناصر افراطی برای وحدت و انسجام ایجاد کرده‌اند. با این آفات باید به صورت جدی مبارزه شود.

برای مبارزه با آفات باید مدیریت تجمعات در اختیار افراد و جریان‌های طرفدار وحدت و انسجام باشد. 

رسانه ملی هم باید با شبه‌کارشناسانی که تنها هنرشان ایجاد بدبینی نسبت به مردان دیپلماسی است خداحافظی کند و به معنای واقعی ملی شود.

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روزنامه جمهوری اسلامی تجمعات تجمعات شبانه تندروها صداوسیما افراطی گری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
5
35
پاسخ
باید از روز اول جلوی افراطی ها گرفته می شد. برای حذف این اقلیت خیلی دیر است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
4
45
پاسخ
تجمعات شده ستاد انتخاباتی جلیلی اصلا ربطی به ایران ندارد
هاشم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
2
12
پاسخ
دوگانه افراطی و بیغیرت را جمع کنید
هرکسی فکر میکنه خودش معتدل ترین آدم جهان هست و دیگران یا افراطی هستند یا بیغیرت
اصغر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
29
5
پاسخ
ما سه ماهه که شب تاصبح بازن وبچه در خیابانیم ،بعد یک عده دنبال توافق هستند:قسم به خون شهدا نمیزاریم توافق کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
اگر شد چی ؟
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
به خودت زحمت نده آخر کار مذاکره و تمام خواهد شد .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
خجالت بکش
از خون پاک شهدا مایه نذارید
تهرانسر نیوز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
2
15
پاسخ
در تجمعات میدان کمالملک تهرانسر ، چند نفر مداح عاشق دیده شدن کمتر شبی است که با جملاتی نظیز بی شعور ، نفهم ، حرومزاده ......... به کسی توهین و فحاشی نکنند . مردم هم برای انقلاب مجبورند اینها رو تحمل کنند !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
من نسبت به این انقلابی های قلابی نظر مثبتی ندارم اما برای وطنم در تجمع تهرانسر حاضر میشوم و بسیاری از مردم را مشاهده میکنم که از عملکرد مجریان و برگزار کنندگان و میهمانان خاص دعوت شده در تهرانسر شاکی هستند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
1
7
پاسخ
این روزنامه الان کی میخونه
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