انتقاد یک روزنامه از نحوه مدیریت تجمعات و صداوسیما

موفقیت کامل ایران در نبرد با آمریکا و رژیم صهیونیستی نیازمند هماهنگی ارکان سه‌گانه‌ای است که اقتدار کشورمان را شکل می‌دهند، میدان، مردم و دیپلماسی.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ میدان، کار خود را به خوبی انجام داده و می‌دهد. مردم هم در بیش از یکصد شب گذشته با میدان همراهی بی‌نظیری کرده‌اند. دیپلماسی هم فعالانه درصدد نقد کردن مطالباتی است که نیروهای مسلح در میدان به وجود آورده‌اند. نگرانی کنونی از ناحیه آفاتی است که عناصر افراطی برای وحدت و انسجام ایجاد کرده‌اند. با این آفات باید به صورت جدی مبارزه شود.

برای مبارزه با آفات باید مدیریت تجمعات در اختیار افراد و جریان‌های طرفدار وحدت و انسجام باشد.

رسانه ملی هم باید با شبه‌کارشناسانی که تنها هنرشان ایجاد بدبینی نسبت به مردان دیپلماسی است خداحافظی کند و به معنای واقعی ملی شود.