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احتمال صدای انفجار کنترل‌شده در این شهر

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از احتمال شنیده‌شدن صدای انفجار‌های کنترل شده در محدوده شرق شهر اصفهان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۰۳
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احتمال صدای انفجار کنترل‌شده در این شهر

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: انفجارهای کنترل شده مرتبط با مهمات عمل‌نکرده در جنگ رمضان توسط تیم‌های فنی در محدوده شرق شهر اصفهان از ساعت ۹ صبح  تا ساعت ۱۵ بعدازظهر امروز 21 خردادماه انجام می‌شود.وی افزود: صداهای شنیده شده جای نگرانی ندارد. 

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