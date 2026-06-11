احتمال صدای انفجار کنترلشده در این شهر
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از احتمال شنیدهشدن صدای انفجارهای کنترل شده در محدوده شرق شهر اصفهان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۸۴۰۳| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ منصور شیشهفروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: انفجارهای کنترل شده مرتبط با مهمات عملنکرده در جنگ رمضان توسط تیمهای فنی در محدوده شرق شهر اصفهان از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۵ بعدازظهر امروز 21 خردادماه انجام میشود.وی افزود: صداهای شنیده شده جای نگرانی ندارد.
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