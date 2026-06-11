به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: انفجارهای کنترل شده مرتبط با مهمات عمل‌نکرده در جنگ رمضان توسط تیم‌های فنی در محدوده شرق شهر اصفهان از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۵ بعدازظهر امروز 21 خردادماه انجام می‌شود.وی افزود: صداهای شنیده شده جای نگرانی ندارد.