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ادعای ترامپ درباره جزئیات حملات تازه به ایران
دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز ادعا کرد علاوه بر شلیک 49 موشک، جنگندههای آمریکا در حملات بامداد امروز بر فراز ایران پرواز کردند و نقاطی نزدیک تهران نیز هدف قرار گرفته است. ترامپ ادعا کرد مسئولین ارشد ایرانی در تماس با او خواستار توقف حملات شدهاند و او گفته این موج حملات اندکی پس از تماس خبرنگار فاکس نیوز به پایان میرسد. این ادعای ترامپ از سوی مقامات ایرانی تکذیب شده و تاکید شده هیچ تماسی با ترامپ یا مقامات آمریکایی برای توقف حملات انجام نشده است. این بخش از مصاحبه ترامپ را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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باید همین الآن یک جای مهم را هدف قرار داد واعلام کرد این هم جواب دروغگویی تو ای سگ زرد و با تکذیب و این حرفها اثر دروغش برطرف نمی شود