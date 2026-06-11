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کد خبر:۱۳۷۸۴۰۲
کد خبر:۱۳۷۸۴۰۲
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نظرات: ۳
نبض خبر

ادعای ترامپ درباره جزئیات حملات تازه به ایران

دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز ادعا کرد علاوه بر شلیک 49 موشک، جنگنده‌های آمریکا در حملات بامداد امروز بر فراز ایران پرواز کردند و نقاطی نزدیک تهران نیز هدف قرار گرفته است. ترامپ ادعا کرد مسئولین ارشد ایرانی در تماس با او خواستار توقف حملات شده‌اند و او گفته این موج حملات اندکی پس از تماس خبرنگار فاکس نیوز به پایان می‌رسد. این ادعای ترامپ از سوی مقامات ایرانی تکذیب شده و تاکید شده هیچ تماسی با ترامپ یا مقامات آمریکایی برای توقف حملات انجام نشده است. این بخش از مصاحبه ترامپ را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ حمله آمریکا به ایران تاماهاک ویدیو جنگ آمریکا و ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
11
11
پاسخ
باید همین الآن یک جای مهم را هدف قرار داد واعلام کرد این هم جواب دروغگویی تو ای سگ زرد و با تکذیب و این حرفها اثر دروغش برطرف نمی شود
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
7
6
پاسخ
شما هم پیغام های این پدوفیل رو بگویید
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
3
17
پاسخ
حس میکنم امریکا قصد حمله بزرگی رو داره
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