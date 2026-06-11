عکس: چهره‌های فرهنگی و سیاسی در رونمایی یک کتاب

آیین رونمایی از کتاب «ریاکاری‌های بنی‌عباس و شهادت امامان معصوم(ع)» تألیف فضل‌الله صلواتی، عصر چهارشنبه ۲۰ خردادماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین هادی خامنه‌ای، جمعی از استادان، پژوهشگران و چهره‌های فرهنگی و مذهبی در تالار حکمت مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.