صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۷۸۳۹۶
بازدید: ۱۶۴۰

عکس: چهره‌های فرهنگی و سیاسی در رونمایی یک کتاب

آیین رونمایی از کتاب «ریاکاری‌های بنی‌عباس و شهادت امامان معصوم(ع)» تألیف فضل‌الله صلواتی، عصر چهارشنبه ۲۰ خردادماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین هادی خامنه‌ای، جمعی از استادان، پژوهشگران و چهره‌های فرهنگی و مذهبی در تالار حکمت مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری کتاب رونمایی کتابخانه ملی ایران
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.