عکس: چهرههای فرهنگی و سیاسی در رونمایی یک کتاب
آیین رونمایی از کتاب «ریاکاریهای بنیعباس و شهادت امامان معصوم(ع)» تألیف فضلالله صلواتی، عصر چهارشنبه ۲۰ خردادماه با حضور حجتالاسلام والمسلمین هادی خامنهای، جمعی از استادان، پژوهشگران و چهرههای فرهنگی و مذهبی در تالار حکمت مرکز همایشهای بینالمللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.
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