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نفت ۹۵دلاری شد

شوک جنگ به بازار نفت

همزمان با آغاز دور تازه‌ای از تنش‌ها و جنگ‌افروزی آمریکا علیه ایران، بازار جهانی انرژی با شوکی جدید مواجه شد و قیمت نفت جهشی قابل‌توجه را تجربه کرد.
کد خبر: ۱۳۷۸۳۹۵
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شوک جنگ به بازار نفت

به گزارش تابناک، بر اساس آخرین داده‌های معاملاتی، بهای نفت خام آمریکا (WTI) از مرز ۹۰ دلار در هر بشکه عبور کرده و روند صعودی آن همچنان ادامه دارد. در همین حال، نفت برنت نیز با شتابی فزاینده به سمت کانال ۹۵ دلاری در حرکت است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره تشدید بحران در بازارهای جهانی انرژی را افزایش داده است. قیمت نفت برنت هم به سمت ۹۵ دلار در حال افزایش است.

این در حالی است که پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در دهه نخست اسفند ۱۴۰۴، قیمت جهانی نفت در سطوحی کمتر از ۷۰ دلار در هر بشکه قرار داشت. اکنون با گسترش نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و افزایش ریسک عرضه نفت در منطقه، بازارها با موجی از افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شده‌اند.

کارشناسان معتقدند تداوم تنش‌ها می‌تواند زمینه‌ساز جهش‌های بیشتر در قیمت نفت و افزایش فشار بر اقتصاد کشورهای مصرف‌کننده انرژی در سراسر جهان شود.

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نفت برنت جنگ رژیم صهیونیستی افزایش قیمت نفت نفت خام بازار جهانی انرژی اقتصاد نفتی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
0
1
پاسخ
چرا تا حالا به ۱۲۰ دلار نرسیده؟
عجب
|
United States of America
|
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
0
2
پاسخ
مگه قرار نبود که دنیا فقط برای یک ماه ذخیره داره و بعدش قیمت نفت می شه 300 دلار.
کو چی شد؟ کی گاف می ده باعث شده بعد از سه ماه قیمت نفت به 100 دلار هم نرسیده؟
چرا عراقچی باعث این همه بدبختی برای مردم ایران شده؟
چرا متوجه نقشه محور عربستان پاکستان ترکیه و مصر نشدید؟ چرا؟
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