شوک جنگ به بازار نفت

همزمان با آغاز دور تازه‌ای از تنش‌ها و جنگ‌افروزی آمریکا علیه ایران، بازار جهانی انرژی با شوکی جدید مواجه شد و قیمت نفت جهشی قابل‌توجه را تجربه کرد.

به گزارش تابناک، بر اساس آخرین داده‌های معاملاتی، بهای نفت خام آمریکا (WTI) از مرز ۹۰ دلار در هر بشکه عبور کرده و روند صعودی آن همچنان ادامه دارد. در همین حال، نفت برنت نیز با شتابی فزاینده به سمت کانال ۹۵ دلاری در حرکت است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره تشدید بحران در بازارهای جهانی انرژی را افزایش داده است. قیمت نفت برنت هم به سمت ۹۵ دلار در حال افزایش است.

این در حالی است که پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در دهه نخست اسفند ۱۴۰۴، قیمت جهانی نفت در سطوحی کمتر از ۷۰ دلار در هر بشکه قرار داشت. اکنون با گسترش نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و افزایش ریسک عرضه نفت در منطقه، بازارها با موجی از افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شده‌اند.

کارشناسان معتقدند تداوم تنش‌ها می‌تواند زمینه‌ساز جهش‌های بیشتر در قیمت نفت و افزایش فشار بر اقتصاد کشورهای مصرف‌کننده انرژی در سراسر جهان شود.