نبض خبر
لحظات دریبل پدافند هوایی آمریکا و اصابت موشکهای ایران
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به حملات بامدادی امروز آمریکا به ایران، پایگاههای «الازرق» و «موفق السلطی» به عنوان محل استقرار جنگندههای آمریکا در اردن را هدف قرار داد. شماری از موشکها رهگیری شد اما تصاویر نشان میدهد شماری از موشکها نیز به اهداف تعیین شده اصابت کرد. لحظات درگیری سامانههای پاتریوت با موشکهای ایران و در نهایت دریبل پدافند هوایی آمریکا در اردن و اصابت موشکهای ایران را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا جنگ آمریکا و ایران تبادل آتش موفق السلطی پایگاه هوایی الازرق پایگاه هوایی موفق السلطی
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قبلا بیشتر میخورد ولی اتش بس پذیرفتیم و بازسازی کردن و الان نهایت یکی دو تا میخوره. نفع اتش بس برای ایران چی بود
مذاکره را تمام کنید ،فقط سلاح بسازید و شلیک کنید کار از کار گذشته ،آنها به مذاکره به چشم شکست خورده کامل نگاه میکنند، به اسرائیل حمله کنید ،به ناو و کشتی آمریکایی حمله کنید ،نباید ناو ها ی و کشتی های آمریکایی در امان باشند ،به پایگاه عربستان و امارات حمله کنید, و در آخر هیچ راهی جز اتمی شدن وحود ندارد ،چون آمریکا دست بردار نیست.
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ناشناس| |
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
اگر تنگه هرمز بسته است و باب المندب هم بسته هست پس چرا قیمت نفت 100 هم نیست؟
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ناشناس| |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
اول چند صد پهباد بفرستید و مشغولشان کنید و بعدش چند صد موشک بزنید.
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ناشناس| |
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
اینکه تمام موشک ها رو رهگیری کردن این یعنی ما بازدارندگی نداریم که دشمن هر لحظه دلش میخواد حمله میکنه
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ناشناس| |
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
دریبل ندیدیم، منظورتون چی بود؟
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ناشناس| |
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱