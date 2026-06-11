سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به حملات بامدادی امروز آمریکا به ایران، پایگاه‌های «الازرق» و «موفق السلطی» به عنوان محل استقرار جنگنده‌های آمریکا در اردن را هدف قرار داد. شماری از موشک‌ها رهگیری شد اما تصاویر نشان می‌دهد شماری از موشک‌ها نیز به اهداف تعیین شده اصابت کرد. لحظات درگیری سامانه‌های پاتریوت با موشک‌های ایران و در نهایت دریبل پدافند هوایی آمریکا در اردن و اصابت موشک‌های ایران را می‌بینید.