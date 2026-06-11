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کد خبر:۱۳۷۸۳۸۴
کد خبر:۱۳۷۸۳۸۴
51255 بازدید
نظرات: ۲۰
نبض خبر

لحظات دریبل پدافند هوایی آمریکا و اصابت موشک‌های ایران

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به حملات بامدادی امروز آمریکا به ایران، پایگاه‌های «الازرق» و «موفق السلطی» به عنوان محل استقرار جنگنده‌های آمریکا در اردن را هدف قرار داد. شماری از موشک‌ها رهگیری شد اما تصاویر نشان می‌دهد شماری از موشک‌ها نیز به اهداف تعیین شده اصابت کرد. لحظات درگیری سامانه‌های پاتریوت با موشک‌های ایران و در نهایت دریبل پدافند هوایی آمریکا در اردن و اصابت موشک‌های ایران را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا جنگ آمریکا و ایران تبادل آتش موفق السلطی پایگاه هوایی الازرق پایگاه هوایی موفق السلطی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
40
27
پاسخ
سما که گفتید پدافند امریکا در منطقه نابود کردید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
6
38
پاسخ
ماشاالله، آفرین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
9
39
پاسخ
قبلا بیشتر می‌خورد ولی اتش بس پذیرفتیم و بازسازی کردن و الان نهایت یکی دو تا میخوره. نفع اتش بس برای ایران چی بود
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
11
38
پاسخ
مذاکره را تمام کنید ،فقط سلاح بسازید و شلیک کنید کار از کار گذشته ،آنها به مذاکره به چشم شکست خورده کامل نگاه می‌کنند، به اسرائیل حمله کنید ،به ناو و کشتی آمریکایی حمله کنید ،نباید ناو ها ی و کشتی های آمریکایی در امان باشند ،به پایگاه عربستان و امارات حمله کنید, و در آخر هیچ راهی جز اتمی شدن وحود ندارد ،چون آمریکا دست بردار نیست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
چشم عباس آقا
عجب
|
United States of America
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
9
25
پاسخ
اگر تنگه هرمز بسته است و باب المندب هم بسته هست پس چرا قیمت نفت 100 هم نیست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
برای اینکه از زخیره استراتژیک نفت استفاده میکنند. چند هفته صبر کن. زخیره تمام شوند.
هوشمند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
7
21
پاسخ
اول چند صد پهباد بفرستید و مشغولشان کنید و بعدش چند صد موشک بزنید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
بابا استراتژیست
داریوش شجاعی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
20
20
پاسخ
اینکه تمام موشک ها رو رهگیری کردن این یعنی ما بازدارندگی نداریم که دشمن هر لحظه دلش میخواد حمله میکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
اولاً یکی از موشک‌ها اصابت کرد . ثانیا فکر می کنی اردن چند تا موشک تاد و پاتریوت داره . بلاخره در موج های بعدی تموم میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
7
33
پاسخ
دریبل ندیدیم، منظورتون چی بود؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
حالا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
3
9
پاسخ
ایولا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
7
10
پاسخ
سیصد تا موشک بزنید پدافندش تخلیه میشه
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