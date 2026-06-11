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کد خبر:۱۳۷۸۳۸۳
کد خبر:۱۳۷۸۳۸۳
4714 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

تصاویر پرتاب موشک‌های ایران به سمت پایگاه‌های آمریکا

پس از حملات آمریکا به نقاطی در ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد در پاسخ به حملات موشکی ارتش کودک‌کش امریکا به یک مکان تفریحی، یک مجتمع تولیدی و محوطه یک پادگان از اطراف کرج و نظر آباد و یک پایگاه محلی سپاه در شهرستان پیشوا، برای تنبیه متجاوز صبح امروز با 12 فروند موشک بالستیک محل استقرار جنگنده های F35، F15 ، F16 آمریکایی و همچنین تاسیسات مهم ارتش تروریستی آمریکا واقع در پایگاه هوایی و مرکز کنترل الازرق را هدف قرار داده و آن تاسیسات و مقدار زیادی از جنگنده‌ها را منهدم کردند. عملیات رزمندگان اسلام تا زمان ادامه شرارت‌های دشمن ادامه دارد.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
1
5
پاسخ
این که تکراریه برار
عجب
|
United States of America
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
1
2
پاسخ
چرا نمی رید سراغ کشتی ها؟
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