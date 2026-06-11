پس از حملات آمریکا به نقاطی در ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد در پاسخ به حملات موشکی ارتش کودک‌کش امریکا به یک مکان تفریحی، یک مجتمع تولیدی و محوطه یک پادگان از اطراف کرج و نظر آباد و یک پایگاه محلی سپاه در شهرستان پیشوا، برای تنبیه متجاوز صبح امروز با 12 فروند موشک بالستیک محل استقرار جنگنده های F35، F15 ، F16 آمریکایی و همچنین تاسیسات مهم ارتش تروریستی آمریکا واقع در پایگاه هوایی و مرکز کنترل الازرق را هدف قرار داده و آن تاسیسات و مقدار زیادی از جنگنده‌ها را منهدم کردند. عملیات رزمندگان اسلام تا زمان ادامه شرارت‌های دشمن ادامه دارد.