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کد خبر:۱۳۷۸۳۸۲
کد خبر:۱۳۷۸۳۸۲
23891 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

تصاویر حمله آمریکا با تاماهاک به ایران؛ کجا هدف قرار گرفت؟

ارتش آمریکا با انتشار تصاویری تایید کرد که در طی تازه ترین موج حملات به ایران، عمدتاً از موشک‌های دورپرتاب تاماهاوک استفاده کرده و ترامپ نیز پیش از این شلیک 49 موشک تاماهاک را به ایران را فاش کرده بود. مسئله‌ای که نشان می‌دهد ادعای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر از بین رفتن پدافند هوایی ایران خلاف واقع بوده، چرا که در این صورت آمریکا از منابع محدوده موشک کروز تاماهاک استفاده نمی‌کرد و با استفاده از جنگنده و بمب‌افکن‌ها خاک ایران را هدف قرار می‌داد. سپاه پاسداران نقاط هدف قرار گرفته را مشتمل بر یک مکان تفریحی، یک مجتمع تولیدی و محوطه یک پادگان از اطراف کرج و نظر آباد و یک پایگاه محلی سپاه در شهرستان پیشوا اعلام کرد. تصاویر شلیک این موشک‌ها که آمریکا در حال از دست دادن ذخایر راهبردی‌‎شان است را به سمت مواضع در ایران طی ساعات اخیر می‌بینید.
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نبض خبر حمله آمریکا به ایران ویدیو سنتکام جنگ آمریکا و ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
2
25
پاسخ
کو تصاویر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
29
20
پاسخ
باید بحرین و امارات و بگیریم شرارت ها از آنجا است برای گرفتن امارات باید در عمان کشور دوست نیرو پیاده کرد و زمینی حمله کرد و از ایران با جنگنده و موشک و پهباد حمله کرد و امارات و قیچی کرد یمن هم با موشک و پهباد کمک کنه
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
مگه فیلم سینمایی هستش
بیکار
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
بعد همه هم همینجوری نگاه می کنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
11
9
پاسخ
تاماهاوک تمام کند فکر میکنی با تفنگ آب پاش حمله کنه ؟! خب معلومه بمبهای اورانیوم ضعیف تا بمب اتم میاره وسط
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