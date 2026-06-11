تصاویر حمله آمریکا با تاماهاک به ایران؛ کجا هدف قرار گرفت؟

ارتش آمریکا با انتشار تصاویری تایید کرد که در طی تازه ترین موج حملات به ایران، عمدتاً از موشک‌های دورپرتاب تاماهاوک استفاده کرده و ترامپ نیز پیش از این شلیک 49 موشک تاماهاک را به ایران را فاش کرده بود. مسئله‌ای که نشان می‌دهد ادعای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر از بین رفتن پدافند هوایی ایران خلاف واقع بوده، چرا که در این صورت آمریکا از منابع محدوده موشک کروز تاماهاک استفاده نمی‌کرد و با استفاده از جنگنده و بمب‌افکن‌ها خاک ایران را هدف قرار می‌داد. سپاه پاسداران نقاط هدف قرار گرفته را مشتمل بر یک مکان تفریحی، یک مجتمع تولیدی و محوطه یک پادگان از اطراف کرج و نظر آباد و یک پایگاه محلی سپاه در شهرستان پیشوا اعلام کرد. تصاویر شلیک این موشک‌ها که آمریکا در حال از دست دادن ذخایر راهبردی‌‎شان است را به سمت مواضع در ایران طی ساعات اخیر می‌بینید.