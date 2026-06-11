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تعداد بازدید : 15807
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کد خبر:۱۳۷۸۳۸۰
کد خبر:۱۳۷۸۳۸۰
138515 بازدید
نظرات: ۱۸
نبض خبر

تصاویر پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا

تصاویری از پرواز جنگنده‌های اف 14 از فرودگاه اصفهان ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا حکایت دارد. همچنین تصاویری از پرواز هلی گوپترهای میل ام‌آی-28 روس که اخیراً ایران یک اسکادران از آن را تحویل کرده در اطراف فرودگاه مهرآباد منتشر شده است.
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برچسب‌ها:
نبض خبر حمله آمریکا به ایران جنگ آمریکا و ایران نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اف 14 ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۲۹
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
41
39
پاسخ
یکی میشه مثل اینه رو آسمون با یک دهم امکانات به جنگ دشمن میره یکی هم نامردی هایی مثل زیباکلام که همه وجودشون اینجوری پاس گل میدن به متجاوزی که جنایاتشون کل دنیارو انگشت به دهان کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
7
44
پاسخ
خداوند رحمت کند تیمسار عباس بابایی، تیمسار عباس حزین، سرهنگ خورشیدی و طول عمر دهد به تیمسار جاویدنیا، .....خلبانان اف ۱۴ در جنگ ایران و عراق خداوند رحمت کند سرهنگ نوریزدان و طول عمر دهد به سرهنگ پوراصغر ، سرهنگ قاضی مرادی، سرهنگ جهان تیغ، سرهنگ فروغی و... همافران و مهندسان فنی این جنگنده در طول جنگ تحمیلی با عراق. یاد همه مدافعان آسمان ایران گرامی باد
محمد‌فقیه‌نوری
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
5
39
پاسخ
جنگنده نسل پنج میخواهیم تا حریف جنگنده های پیشترفته غربی بشن
ناشناس
|
United States of America
|
۰۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
13
49
پاسخ
این تا بلند بشه دشمن رفته که!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
4
30
پاسخ
سلام خدا بر شما خلبانان شجاع و جان برکف ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
5
34
پاسخ
هلی کوپر روسی که با هواپیما نمیتونه درگیر بشه !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
6
44
پاسخ
حریف کدوم جنگنده امریکایی میتونه بشه اخه
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
12
18
پاسخ
درود بر ارتش قهرمان
روزم با انرژی شروع کردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
7
42
پاسخ
فانتوم با f22 بجنگه؟؟؟؟ شوخیتون گرفته!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
6
35
پاسخ
پرواز جنگنده‌های ایران برای درگیری با جنگنده‌‌های آمریکا !!!!!
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