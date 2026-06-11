نبض خبر
تصاویر پرواز جنگندههای ایران برای درگیری با جنگندههای آمریکا
تصاویری از پرواز جنگندههای اف 14 از فرودگاه اصفهان ایران برای درگیری با جنگندههای آمریکا حکایت دارد. همچنین تصاویری از پرواز هلی گوپترهای میل امآی-28 روس که اخیراً ایران یک اسکادران از آن را تحویل کرده در اطراف فرودگاه مهرآباد منتشر شده است.
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برچسبها:نبض خبر حمله آمریکا به ایران جنگ آمریکا و ایران نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اف 14 ویدیو
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یکی میشه مثل اینه رو آسمون با یک دهم امکانات به جنگ دشمن میره یکی هم نامردی هایی مثل زیباکلام که همه وجودشون اینجوری پاس گل میدن به متجاوزی که جنایاتشون کل دنیارو انگشت به دهان کرده
خداوند رحمت کند تیمسار عباس بابایی، تیمسار عباس حزین، سرهنگ خورشیدی و طول عمر دهد به تیمسار جاویدنیا، .....خلبانان اف ۱۴ در جنگ ایران و عراق خداوند رحمت کند سرهنگ نوریزدان و طول عمر دهد به سرهنگ پوراصغر ، سرهنگ قاضی مرادی، سرهنگ جهان تیغ، سرهنگ فروغی و... همافران و مهندسان فنی این جنگنده در طول جنگ تحمیلی با عراق. یاد همه مدافعان آسمان ایران گرامی باد
جنگنده نسل پنج میخواهیم تا حریف جنگنده های پیشترفته غربی بشن