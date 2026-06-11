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کد خبر:۱۳۷۸۳۷۹
کد خبر:۱۳۷۸۳۷۹
9507 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

نخستین گزارش صداوسیما از نقطه مورد حمله آمریکا

نخستین گزارش صداوسیما از نقطه مورد حمله آمریکا در تجاوزی که طی ساعت اخیر آغاز شده را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر حمله آمریکا به ایران جنگ آمریکا و ایران جنگ دریایی ایران و آمریکا ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
5
1
پاسخ
به خدا زبونم مو درآورد این قدر گفتم ماکت لازم داریم. ماکت پدافند، ماکت لانچر و موشک، ماکت تانک و ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
5
5
پاسخ
الان جام جهانی شروع شده و آمریکا هنوز جسورانه حمله می کند این نشان می دهد ایران تا حالا خوب نبوده است ... انفعال مسولان آنها را جسور کرده است ... اگر نمی توانید یک فراخوان بدهید تا آدمهای جسور به میدان نبرد بیابند تا درسی به آمریکا بدهیم دمش را روی کولش گذاشته و فرار کند ... اولین جایی هم که خواهیم زد ارگانهای حساس آمریکا در منطقه خواهد بود ... در قطر و امارات ..
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
جسور کجا بودی تا حالا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
2
5
پاسخ
متاسفانه الان دوباره اون سگ زرد میگه پایان عملیات و ایران هم سریع قبول می‌کنه آتش بس رو و شمارش معکوس برای حمله دیگه شروع میشه که این اصلا درست نیست آقا مثل هلیکوپتر که دردش گرفت وقتی زدیمش جاهایی رو بزنید که دردش بیاد و عقب بکشه نه اینکه پایگاه‌هایی که اصلا دردی نداره که خودشون هم منتظر زدنشون هستند و بعد یه مدت دوباره جنگ جدید و این وضعیت نابسامان رو بازم تجربه کنیم اونقدر بزنیم که کار یه سره بشه
رضا
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Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
1
7
پاسخ
خبرنگار جنگی ادای الن دولن درمیاره . تند سخن بگو در باره نبرد
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