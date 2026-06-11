عکس: آغاز نشاکاری برنج در کوهستانهای مازندران
با آغاز فصل کشت برنج در مناطق کوهستانی مازندران، شالیکاران بخش چهاردانگه ساری نیز کار در شالیزارها را آغاز کردهاند. در سالهای اخیر و با افزایش سطح زیر کشت برنج در این منطقه، کشاورزان بیش از گذشته به استفاده از روشهای نوین و مکانیزه روی آوردهاند. به دلیل شرایط اقلیمی و سردتر بودن هوا، آمادهسازی زمین و نشاکاری برنج در مناطق کوهستانی با تأخیر انجام میشود.
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